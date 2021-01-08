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Merve Boluğur bombayı patlattı! Şarkıcı oluyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar adından söz ettirdi. Son olarak Youtube kanalı açan Boluğur, şimdi de şarkıcı olmaya karar verdi. Şarkıcı olacağını duyuran oyuncu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 12:45
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Merve Boluğur bombayı patlattı! Şarkıcı oluyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyledi. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" dedi

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Merve Boluğur bombayı patlattı! Şarkıcı oluyor

Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurdu.

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Merve Boluğur bombayı patlattı! Şarkıcı oluyor

SÜRPRİZİNİ AÇIKLADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Boluğur, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" ifadelerini kullandı.

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Merve Boluğur bombayı patlattı! Şarkıcı oluyor

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlamıştı.

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Merve Boluğur bombayı patlattı! Şarkıcı oluyor

Samimi cevaplar veren Boluğur, özel hayatına soruları cevaplamıştı.