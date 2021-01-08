Merve Boluğur bombayı patlattı! Şarkıcı oluyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyledi. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" dedi

