Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Merve Boluğur bombayı patlattı! Şarkıcı oluyor
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar adından söz ettirdi. Son olarak Youtube kanalı açan Boluğur, şimdi de şarkıcı olmaya karar verdi. Şarkıcı olacağını duyuran oyuncu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 12:45
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyledi. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" dedi
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurdu.
SÜRPRİZİNİ AÇIKLADI
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Boluğur, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlamıştı.
Samimi cevaplar veren Boluğur, özel hayatına soruları cevaplamıştı.