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Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…
2020 Merkür retrosu burçlara etkisi nelerdir? Merkür retrosu etkileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Astrolojideki gelişmeleri yakından takip edenler, Merkür retrosunun etkileri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür, 18 Şubat 2020'de retro hareketine başladı ve bu hareket 12 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Bu retronun birçok olumsuz etkisi olmaktadır. Merkür retrosunda; eski sevgilinizle karşılaşabilirsiniz hatta geri dönmek isteyebilir. Unutmayın; retroda gelen fazla durmaz geri gider.
Giriş Tarihi: 18.02.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 12:36
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