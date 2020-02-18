Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retrosu gerileme anlamına gelen olayların bütününe denilmektedir. Bu olay bir gezegenin geri harekette olması, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanmaktadır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de bu dönemde yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve birçok alanda kargaşalar ortaya çıkar.