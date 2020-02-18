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Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…

2020 Merkür retrosu burçlara etkisi nelerdir? Merkür retrosu etkileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Astrolojideki gelişmeleri yakından takip edenler, Merkür retrosunun etkileri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür, 18 Şubat 2020'de retro hareketine başladı ve bu hareket 12 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Bu retronun birçok olumsuz etkisi olmaktadır. Merkür retrosunda; eski sevgilinizle karşılaşabilirsiniz hatta geri dönmek isteyebilir. Unutmayın; retroda gelen fazla durmaz geri gider.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 12:36
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Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…

Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Burçları yakından etkileyen Merkür retrosu nedeniyle astrolojiyi yakından takip edenler Merkür retrosunun burçlara etkisini araştırıyor. Gerileme anlamına gelen Merkür retrosunda, astrolojik gelişmeler tamamen değişiklik göstermektedir. Merkür Retroları senede iki veya üç kez olmaktadır. Merkür bir iletişim gezegeni olduğundan dolayı hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Bu Retrolarla birlikte hayatımızda yer edinmiş olan eski kişiler tekrar yüzünü gösterebilir.

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Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retrosu gerileme anlamına gelen olayların bütününe denilmektedir. Bu olay bir gezegenin geri harekette olması, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanmaktadır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de bu dönemde yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve birçok alanda kargaşalar ortaya çıkar.

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Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…

Merkür Retroları senede iki veya üç kez olmaktadır. Merkür bir iletişim gezegeni olduğundan dolayı hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Tabii bununla birlikte Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir. En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap, senaryo ve yazılı kaynaklardır. Merkür Retrosu gündelik yaşantıyı büyük ölçüde etkileyebilir. Çoğu burçta bu durumdan etkilenmektedir.

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Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…

Diğer yandan da hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür Retrosu iyi bir zamandır. Bu dönem de her şey kötüye gidiyor gibi görünür fakat bu sayede hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabiliriz. Merkür Retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir.

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Merkür retrosu etkisi nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi…

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Balık burcunda geri hareket edecek olan Merkür Retrosu 16 Şubat'ta başlamaktadır. 11 Mart'a kadar devam edecek ve Kova burcuna kadar geri hareketine devam edecektir. Gezegenin geri hareket etmesi hızının düşmesi ve yavaşlaması anlamına gelmektedir.