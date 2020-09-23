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Meraklı bekleyiş sürüyor! EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizisini 165. sezon finaline Hızır'ın dostum dedikleri tarafından uğradığı ihanet damga vurmuştu. EDHO hayranları dizinin yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman? Merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 21:45
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