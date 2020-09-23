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Haberler Galeri Meraklı bekleyiş sürüyor! EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman?

Meraklı bekleyiş sürüyor! EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizisini 165. sezon finaline Hızır'ın dostum dedikleri tarafından uğradığı ihanet damga vurmuştu. EDHO hayranları dizinin yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman? Merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 21:45
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Meraklı bekleyiş sürüyor! EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman?

EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi ünlü isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6. sezonu heyecanla bekleniyor. EDHO sezon finalinde, Hızır'ın Feyyaz'ın planını bozması bütün dengeleri bozmuştu. Dizinin 6. sezon tarihi merak ediliyor. Peki, EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meraklı bekleyiş sürüyor! EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman?

EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salı günlerine damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Meraklı bekleyiş sürüyor! EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman?

İşte EDHO'nun sezon açılış tarihleri:

2. sezon ilk bölümü 20 Eylül 2016 Salı

3. sezon ilk bölümü 19 Eylül 2017 Salı

4. sezon ilk bölümü 25 Eylül 2018 Salı

5. sezon ilk bölümü 24 Eylül 2019 Salı

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Meraklı bekleyiş sürüyor! EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hızır bir kez daha ihanete uğrar. Ama bu kez sevdiği, beraber hareket ettiği dostları tarafından… Uzun zamandır gerçek kimliğini saklayan Feyyaz amacına ulaşmıştır. Artık hain planlarını hayata geçirebilecektir. Ama önce masanın hâkimiyetini ele geçirmelidir.

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Meraklı bekleyiş sürüyor! EDHO yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman?

Bunun için önce Hızır'ı daha sonra da masanın beyni olarak gördüğü Alpaslan'ı bertaraf etmek istemektedir. Yani namlunun ucuna bu iki ismi koyar. "Kasaplar" lakaplı organize çete ise Türkiye'ye gelmiştir. Ancak onlar Feyyaz'dan farklı düşünmektedirler. Hızır ve Alpaslan'dan ziyade ona yakın olan "kas gücü"nü vurma planlarını Feyyaz'a anlatırlar.