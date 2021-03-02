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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Menajerimi Ara’nın yıldızı Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum hakkında bomba iddia! Menajerimi Ara’nın yıldızı Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum hakkında bomba iddia!
Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de birlikte görülen ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 02.03.2021 15:54
Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından olan Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum, bomba bir iddia ile magazin gündemine oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR KADIKÖY'DE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER
Snob Magazin'in haberine göre; Ahsen Eroğlu ile Boran Kuzum'un geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bir kafenin önünde sohbet ederken görüntülendikleri öne sürüldü. İkilinin yan yana görüntülenmesi kafaları karışt��rdı.
DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ
Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu hakkında ilginç gerçekler de peş peşe gün yüzüne çıktı. Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum'un aynı kediyle poz verdikleri görüldü.
Yıldız oyuncuların benzer takı ve aksesuvarları kullanması da kafaları iyice karıştırdı.
Boran Kuzum, geçtiğimiz aylarda başrolünde Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisine konuk olmuştu. İkili, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de birlikte rol almıştı.