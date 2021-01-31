Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Menajerimi Ara dizisinin sevilen oyuncuları Barış ve Dicle arasındaki gerçek olay oldu Menajerimi Ara dizisinin sevilen oyuncuları Barış ve Dicle arasındaki gerçek olay oldu
Menajerimi Ara dizisindeki Barış karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş ve Dicle'yi canlandıran Ahsen Eroğlu izleyicinin dikkatini çekti. Barış ve Dicle'nin Menajerimi Ara dizisindeki oyunculukları sosyal medyada konuşulur hale geldi. İzleyici Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu arasındaki gerçeği öğrendiğinde şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 31.01.2021 17:41
Menajerimi Ara dizisinin gözde oyuncuları Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş, hayat verdikleri Barış ve Dicle karakteriyle ilgi oldağı oldu. Menajerimi Ara dizisinin genç oyuncuları Barış ve Dicle'nin özel hayatı da merak konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
,Menajerimi Ara izleyicisi Barış ve Dicle'nin boy farkını merak etti. İşte ünlülerin boyları...
ENGİN AKYÜREK 187 CM
ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM
HAZAL SUBAŞI 166 CM