Meltem Miraloğlu'ndan 48 yaş büyük ABD'li ile evlenmesi hakkında şok sözler! Amerika'yı ve Amerikalıları...

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Amerika'yı ve Amerikalıları çok sevdiğini söyleyen Meltem Miraloğlu, doğru bir karar aldığını dile getirdi. Meltem Miraloğlu, "Bu düşüncem ölene kadar bakidir" derken, Türkiye'de uzun bir süre işsiz kaldığını da belirtti. ABD'li Patrick ile olan evliliği hakkında konuşan Meltem Miraloğlu magazin dünyasının gündemine oturdu.