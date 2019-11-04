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Meltem Miraloğlu'ndan 48 yaş büyük ABD'li ile evlenmesi hakkında şok sözler! Amerika'yı ve Amerikalıları...

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Amerika'yı ve Amerikalıları çok sevdiğini söyleyen Meltem Miraloğlu, doğru bir karar aldığını dile getirdi. Meltem Miraloğlu, "Bu düşüncem ölene kadar bakidir" derken, Türkiye'de uzun bir süre işsiz kaldığını da belirtti. ABD'li Patrick ile olan evliliği hakkında konuşan Meltem Miraloğlu magazin dünyasının gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 16:57
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Meltem Miraloğlu'ndan 48 yaş büyük ABD'li ile evlenmesi hakkında şok sözler! Amerika'yı ve Amerikalıları...

Amerika'yı ve Amerikalıları sevdiğini dile getiren Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük birisiyle neden evlendiğini açıkladı. Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun açıklamları sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte 80 yaşındaki ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun o sözleri.

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Meltem Miraloğlu'ndan 48 yaş büyük ABD'li ile evlenmesi hakkında şok sözler! Amerika'yı ve Amerikalıları...

"İŞSİZ KALDIM"

Meltem Miraloğlu, sosyal medya üzerinden "Gerçekten mutlu musun, neden kendine bu kötülüğü yaptın?" diye soran takipçisine "Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla" cevabını vermişti. Bu açıklamadan sonra gündeme yeniden gelen oyuncu, yeni bir açıklama yaptı.

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Meltem Miraloğlu'ndan 48 yaş büyük ABD'li ile evlenmesi hakkında şok sözler! Amerika'yı ve Amerikalıları...

"EN DOĞRU KARARIMDI"

Instagram hesabından gülümsediği bir fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan Meltem, yeni hayatıyla ilgili şu satırları yazdı: "Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalıları çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir. Sevgi ve saygılarımla...

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Meltem Miraloğlu'ndan 48 yaş büyük ABD'li ile evlenmesi hakkında şok sözler! Amerika'yı ve Amerikalıları...

Evlilik haberinin duymasında olduğu gibi açıklamalarıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken Meltem Miraloğlu'nun kaç yaşında olduğu merak edenleri. Sosyal medyadaki takipçileri Meltem Miraloğlu'nun yaşını araştırdı. Peki Meltem Miraloğlu kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

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Meltem Miraloğlu'ndan 48 yaş büyük ABD'li ile evlenmesi hakkında şok sözler! Amerika'yı ve Amerikalıları...

MELTEM MİRALOĞLU

13 Ocak 1987