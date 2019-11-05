05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Meltem Miraloğlu'dan eşiyle ilgili soruya şaşırtıcı yanıt

Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelini canlandıran Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evliliği herkesi şoke etmişti. Son günlerde Meltem Miraloğlu'nun Instagram'dan yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya yerleştiğini belirten Miraloğlu eşiyle ilgili gelen bir soruya şaşırtıcı bir cevap geldi.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 12:41
  • 1
  • 10
Meltem Miraloğlu'dan eşiyle ilgili soruya şaşırtıcı yanıt

Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile yaptığı evlilikle olay yaratan Meltem Miraloğlu, sosyal medyadan yaptığı çelişkili açıklamalarla şaşırtmaya devam ediyor. Türkiye'de iş bulamadığı için ABD'ye yerleştiğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu daha sonra yaptığı açıklamada, "Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalılar'ı çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir." notu düştü.

  • 2
  • 10
Meltem Miraloğlu'dan eşiyle ilgili soruya şaşırtıcı yanıt

"İŞ VARSA DÖNERİM"

Bir dediği bir dediğini tutmayan oyuncu, bir takipçisinin "Ay Yapım'dan teklif gelse Türkiye'ye döner misin?" sorusuna ise "Evet dönerim." yanıtı verdi. Miraloğlu'nun, kafası karışık halleri dikkat çekti.

  • 3
  • 10
Meltem Miraloğlu'dan eşiyle ilgili soruya şaşırtıcı yanıt

"DEDE NASIL?"

80 yaşındaki eşini ima ederek "Dedeyle aran nasıl?" diye soran bir takipçisine, gülen surat emojisiyle karşılık verdi.

  • 4
  • 10
Meltem Miraloğlu'dan eşiyle ilgili soruya şaşırtıcı yanıt

Instagram'dan yayınladığı videoda ağlamaklı ve oldukça üzgün gözüken Miraloğlu, paylaştığı videoya herhangi bir not düşmese de takipçileri, Miraloğlu'nun mutlu olmadığını ifade eden birçok yorum yazmıştı. Takipçilerinin evliliğinde mutsuz olduğunu iddia ettikleri Miraloğlu'na "Çok hüzünlü duruyorsun, niye bu kadar mutsuzsun?" gibi yorumlar yapılmıştı. Oyuncunun mutsuzken bir anda gülmesi ve yüzündeki endişe de takipçilerini korkuttu. Hatta bir takipçisi, ''Sanki beni buradan kurtarın der gibi'' yorumunu yapmıştı.

  • 5
  • 10
Meltem Miraloğlu'dan eşiyle ilgili soruya şaşırtıcı yanıt

'BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK'

"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var." diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der.