Meltem Miraloğlu'dan eşiyle ilgili soruya şaşırtıcı yanıt
Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelini canlandıran Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evliliği herkesi şoke etmişti. Son günlerde Meltem Miraloğlu'nun Instagram'dan yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya yerleştiğini belirten Miraloğlu eşiyle ilgili gelen bir soruya şaşırtıcı bir cevap geldi.
Giriş Tarihi: 05.11.2019 12:38Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 12:41