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Haberler Galeri Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Hayranları küçük dilini yutacak

Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Hayranları küçük dilini yutacak

Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Hayranları küçük dilini yutacak. TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi iddialı kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadrosuna yeni isimleri katan dizide bomba bir isim daha kadroya katılıyor. Mehmetçik Kut'ül Amare ve Sen Çal Kapımı dizilerinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı iddialar arasında bulunuyor. Sevilen oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın hangi karaktere hayat vereceği sorgulanıyor.

Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 17:01
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Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Hayranları küçük dilini yutacak

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna Mehmetçik Kutül Amare'den transfer iddiası büyük heyecan yarattı. Büyük fırtınalara yol açan dizi hakkında peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İddialı kadrosu ile reytingleri alt üst eden dizinin kadrosuna yeni isimler katılıyor. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare'de Mehmet karakteriyle ve Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ rolüyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi. İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde hangi karaktere hayat vereceği hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

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Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Hayranları küçük dilini yutacak

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'YA KATILACAK MI?

Sevilen oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılacağı iddia edildi. Kanal ve dizinin yapım ekibi tarafından henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

Hayranları İsmail Ege Şaşmaz'ın hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.

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Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Hayranları küçük dilini yutacak

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993'te Manisa'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile başladı. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

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Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Hayranları küçük dilini yutacak

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı.

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Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Hayranları küçük dilini yutacak

2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.