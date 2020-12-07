Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Hayranları küçük dilini yutacak

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna Mehmetçik Kutül Amare'den transfer iddiası büyük heyecan yarattı. Büyük fırtınalara yol açan dizi hakkında peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İddialı kadrosu ile reytingleri alt üst eden dizinin kadrosuna yeni isimler katılıyor. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare'de Mehmet karakteriyle ve Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ rolüyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi. İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde hangi karaktere hayat vereceği hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.