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Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Hayranları küçük dilini yutacak
Mehmetçik Kutül Amare'den Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş transfer! Hayranları küçük dilini yutacak. TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi iddialı kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadrosuna yeni isimleri katan dizide bomba bir isim daha kadroya katılıyor. Mehmetçik Kut'ül Amare ve Sen Çal Kapımı dizilerinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katıldığı iddialar arasında bulunuyor. Sevilen oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın hangi karaktere hayat vereceği sorgulanıyor.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 17:01
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