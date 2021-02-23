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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’in son hali sevindirdi! Paylaşımı olay oldu Mehmet Ali Erbil’in son hali sevindirdi! Paylaşımı olay oldu
2019 yılında geçirdiği kaza sonrası tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil, son paylaşımıyla takipçilerini sevindirdi. Gördüğü tedaviler sonucu tekrar yürümeye başlayan ve her geçen gün daha da iyi olan Erbil, kızı Yasmin Erbil'le bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Erbil'in son hali takipçilerini sevindirdi.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 17:35
Geçirdiği hastalık sonrası tedavisi hala devam eden Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Gördüğü fizik tedavi sonunda tekrar yürümeye başlayan Erbil'den değişim niteliğinde yeni bir paylaşım geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR "BABA KIZ SAÇIMIZI YAPTIRDIK"
Kızı Yasmin Erbil'le Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil, "Baba-kız saçımızı yaptırdık" dedi. Değişimini takipçileriyle paylaşan Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Öte yandan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde yeni yaşını eski eşleri Nergis Kumbasar ve Tuğba Coşkun ile çocuklarının da aralarında bulunduğu sevdikleriyle kutladı.
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden doğan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 64. yaş gününden kareleri sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.
İkinci eşi Nergis Kumbasar ve dördüncü eşi Tuğba Coşkun ile aynı masada poz veren Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil ile Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil babalarının pastasını birlikte üfledi.