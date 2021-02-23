Mehmet Ali Erbil’in son hali sevindirdi! Paylaşımı olay oldu

2019 yılında geçirdiği kaza sonrası tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil, son paylaşımıyla takipçilerini sevindirdi. Gördüğü tedaviler sonucu tekrar yürümeye başlayan ve her geçen gün daha da iyi olan Erbil, kızı Yasmin Erbil'le bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Erbil'in son hali takipçilerini sevindirdi.