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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’den sevenlerine müjde! Ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil’den sevenlerine müjde! Ekranlara dönüyor
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Gazetecilerle sohbete eden Erbil, yakında yeni bir proje ile ekrana döneceği müjdesini verdi.
Giriş Tarihi: 01.04.2021 08:48
Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir ekrandan uzak olan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak'ta bulunan dönercide yemek yerken görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Erbil'e mekanın sahibi Ferruh Taşdemir eşlik etti. Birer porsiyon Adapazarı ıslama köftesi ve yoğurtlu iskender yiyen Erbil, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.
SÜRPRİZ PROJE
Erbil, "Buranın ıslama köftesinin meşhur olduğunu duymuştum. Fırsat bulunca yemeye geldim" dedi. Yakında bir televizyon projesi olacağını da söyleyen Erbil, proje hakkında ise detay vermedi.
Uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın açan Erbil, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
"16 ŞİŞE SERUM ALIYORUM"
"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar" diyen Erbil, "Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim" dedi. Erbil'in açıklamalarının devamı şöyle: