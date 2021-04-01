Mehmet Ali Erbil’den sevenlerine müjde! Ekranlara dönüyor

"16 ŞİŞE SERUM ALIYORUM"

"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar" diyen Erbil, "Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim" dedi. Erbil'in açıklamalarının devamı şöyle:

