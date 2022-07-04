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Mehmet Ali Erbil'den 6. evliliğe yeşil! 'Yaşa bakmam'

Evinde geçirdiği kaza sonrası ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, yavaş yavaş sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz gün Yeniköy'de yer alan bir mekanda gizemli kız arkadaşıyla görüntülenen ünlü şovmen ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce 5 kez evlenen Erbil, yeniden nikah masasına oturmaya yeşil ışık yaktı.

Giriş Tarihi: 04.07.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 10:00
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Mehmet Ali Erbil’den 6. evliliğe yeşil! ’Yaşa bakmam’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, yeniden evlenebileceğinin sinyallerini verirken, Z kuşağı ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Mehmet Ali Erbil’den 6. evliliğe yeşil! ’Yaşa bakmam’

Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.

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Mehmet Ali Erbil’den 6. evliliğe yeşil! ’Yaşa bakmam’

Erbil, ağır bir hastalık geçirdiğini belirterek, "Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin birçoğu bana dualar etti, onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" demişti.

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Mehmet Ali Erbil’den 6. evliliğe yeşil! ’Yaşa bakmam’

"GÜZELLİK UZMANIM"

Mehmet Ali Erbil, önceki gece bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Mekana yanında arkadaşı ve samimi olduğu sarışın bir kadın ile gelen şovmen, "O benim güzellik uzmanım, kendisine borçluyuz" dedi.

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Mehmet Ali Erbil’den 6. evliliğe yeşil! ’Yaşa bakmam’

"BAKARSIN BENDEN BÜYÜK OLUR"

Şovmen, basın mensuplarıyla konuşarak, "Hayatınızda birisi var mı, neden paylaşmıyorsunuz?" sorusuna, "Şu an paylaşılacak birisi yok. Aşk kimyasal bir şey, insanın bütün hücrelerine dokunuyor" yanıtını verdi. Ünlü isim, muhabirlerin "Mehmet Ali Erbil bir kez daha evlenir mi?" sorusu karşısında ise tekrardan evlenebileceğinin sinyalini vererek, şöyle konuştu: