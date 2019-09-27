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Mehmet Ali Erbil gözyaşları için anlattı: Fişimi çekin dedim

235 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu olmasının ardından ilk kez bir canlı yayına katıldı. Sakal bıraktığı görülen Erbil hastanede yaşadığı zor günleri anlattı. Ayağa kalkabileceğine inanmadığını söyleyen usta oyuncu yaşadıklarını "Ben ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum. Kardeşime ve ilk eşim Muhsine'ye 'böyle bir durum olacaksa benim fişimi çekin' dedim." şeklinde ifade etti.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 12:55
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Mehmet Ali Erbil gözyaşları için anlattı: Fişimi çekin dedim

Mehmet Ali Erbil 235 gün hastanede verdiği yaşam mücadelesini canlı yayında anlattı. Zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamayan Mehmet Ali Erbil'in değişimi dikkat çekti. İşte Mehmet Ali Erbil ve kaçış sendromu hastalığı hakkında sözleri...

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Mehmet Ali Erbil gözyaşları için anlattı: Fişimi çekin dedim

"Arkadaşlarımızın dualarıyla, kız kardeşim, ilk eşim, ikinci eşim, dördüncü eşim bir gün başımdan ayrılmadılar. Sevenlerime çok şey borçluyum. Çok önemli bir şey. Şanslıyım ki hiç hatırlamıyorum o süreci. Neler yaşamışım bilmiyorum, film gibi. Yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya geçtiğimde hiçbir yerim oynamıyordu. İlk parmağım oynadığından Allah'ım çok şükür dedim. "

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Mehmet Ali Erbil gözyaşları için anlattı: Fişimi çekin dedim

"Biraz sol ayağımda kopukluk var. doktorlar eninde sonunda yürüyeceksin dediler. Yine ne geldiyse kadınlar yüzünden geldi başıma. Kızlarla buluşmaya gidiyordum. Duş aldım. Küvetten çıkarken ayağım kaydı. Ambulans gelmiş, acile götürmüşler. Doktor "Ben bunu toparlayacağım 3 günde çıkacaksınız" demiş. Sonra bir şey batıyor bana. Doktor iğne yapıyor. Ağrı geçmiyor. Parçalı kırık olunca her şeye batmış."

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Mehmet Ali Erbil gözyaşları için anlattı: Fişimi çekin dedim

"AYAĞA KALKACAĞIMA HİÇ İNANMIYORDUM!"

"İlk akciğere batmış, onu kurtarmışlar, böbreklere zarara vermiş. diyalize bağlamışlar beni. Bir gecede 2 kez ameliyat etmişler beni. Aynı kan grubu olan 70 ünite kan getirmişler sadece 5 tanesi uymuş. Doktorlar bu durumu açıklayamıyorlar. Kaçış sendromunu tetikledi. Yürüyemem o yüzden kaynaklanıyor. Kendi ilacımı da daha yeni almıştım, bu olay başıma geldi. Ben ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum. Kardeşime ve eşime "böyle bir durum olacaksa benim fişimi çekin" dedim."

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Mehmet Ali Erbil gözyaşları için anlattı: Fişimi çekin dedim

"HER ŞEY İNSAN İÇİN"

"Her şey insan için. O banyoda 5 kez benzer kaza atlattım. Daha önce hiç düşmedim. Çünkü dengeliyimdir. Gözümü ilk açtığım anı hatırlamıyorum. Muhsine'yi çağırmışım. Sonra Sezin... Onlar 9 ay ordalardı. Hiç ayrılmadılar. Ailem için de çok zor. Bütün ömür boyu onları bu duruma mahkum edecektim. Evimde bir kişi beni kaldırıyor, iki kişi beni yıkıyor. Bunlar büyün nimet. Allah kimseyi düşünmesin. Hele de yoğun bakım."