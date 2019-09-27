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Mehmet Ali Erbil gözyaşları için anlattı: Fişimi çekin dedim
235 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu olmasının ardından ilk kez bir canlı yayına katıldı. Sakal bıraktığı görülen Erbil hastanede yaşadığı zor günleri anlattı. Ayağa kalkabileceğine inanmadığını söyleyen usta oyuncu yaşadıklarını "Ben ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum. Kardeşime ve ilk eşim Muhsine'ye 'böyle bir durum olacaksa benim fişimi çekin' dedim." şeklinde ifade etti.
Giriş Tarihi: 27.09.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 12:55
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