Mehmet Ali Erbil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: ’Cüneyt Arkın ikinci babam gibiydi’

"Dün hastaneye ailesini taziyeye gittim. Çok acı bir şey ki sanatçılardan çok az kişi vardı ve bu beni daha çok üzdü. Eşini göremedim, yarı baygındı. Zaten ben de o halde görmeye dayanamazdım. Oğluyla kucaklaştık, ağlaştık. Allah sabır versin oğullarına, ailesine. Vefasızlık bizde var maalesef. Arkın, Türk sinemasında gelmiş geçmiş en efsane oyuncuydu. Sadece oyunculuğuyla değil donanımıyla, kültürüyle, vatanseverliğiyle... Bunu hiç unutmayalım."