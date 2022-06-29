29 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: 'Cüneyt Arkın ikinci babam gibiydi'

Mehmet Ali Erbil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: 'Cüneyt Arkın ikinci babam gibiydi'

Mehmet Ali Erbil Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası gözyaşlarına boğuldu. 2006 yapımı 'Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu' filminde Cüneyt Arkın ile birlikte rol alan Erbil önceki gece vefat eden Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın hakkında konuştu. Sanat dünyasını yasa boğan haber sonrası büyük üzüntü yaşayan Erbil, "İkinci babam gibiydi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 16:46
  • 1
  • 9
Mehmet Ali Erbil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: ’Cüneyt Arkın ikinci babam gibiydi’

Beyaz Magazin programına bağlanan Mehmet Ali Erbil, Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın vefatıyla ilgili çok üzgün olduğunu belirtti. "O benim ikinci babam gibiydi" diyen ünlü şovmen, canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Mehmet Ali Erbil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: ’Cüneyt Arkın ikinci babam gibiydi’

"İÇİMDE UKDE KALDI"

Erbil, "O kadar şanslıyım ki Cüneyt Arkın gibi bir efsaneyle film çevirmişim. Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu'nda birlikte başrol oynadık. Ben onun oğlunu oynadım. Belki de son sinema filmiydi. Benim ikinci babam gibiydi. Hastalık dönemlerimde hastaneye gelirdi. Dualarını benden hiçbir zaman eksik etmedi. Beni evine davet etmişti, hastalığımdan dolayı gidemedim çünkü yürüyemiyordum. O içimde ukde kaldı" dedi.

  • 3
  • 9
Mehmet Ali Erbil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: ’Cüneyt Arkın ikinci babam gibiydi’

"ÇOK ACI BİR ŞEY"

Hastaneye taziyeye giden ve 'vefasızlık' vurgusuyla dikkat çeken ünlü şovmen, şu ifadeleri kullandı:

  • 4
  • 9
Mehmet Ali Erbil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: ’Cüneyt Arkın ikinci babam gibiydi’

"Dün hastaneye ailesini taziyeye gittim. Çok acı bir şey ki sanatçılardan çok az kişi vardı ve bu beni daha çok üzdü. Eşini göremedim, yarı baygındı. Zaten ben de o halde görmeye dayanamazdım. Oğluyla kucaklaştık, ağlaştık. Allah sabır versin oğullarına, ailesine. Vefasızlık bizde var maalesef. Arkın, Türk sinemasında gelmiş geçmiş en efsane oyuncuydu. Sadece oyunculuğuyla değil donanımıyla, kültürüyle, vatanseverliğiyle... Bunu hiç unutmayalım."

  • 5
  • 9
Mehmet Ali Erbil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: ’Cüneyt Arkın ikinci babam gibiydi’

"Ülkesini bu kadar seven bir insan olamazdı. İtalya'ya film çekmeye gitti, dünya starı olacaktı fakat bunu göz ardı etti ve Türkiye'ye geri döndü. Her şeyden önce vatanına bağlı biriydi. Cüneyt Arkın benim için bir efsaneydi, bir dönemdi, aksiyon filmlerini onun kadar iyi canlandıran biri yoktu. Hiçbir zaman dublör kullanmamış biriydi. Bugün yapsın bakalım yeni nesil, hangi biri yetişebilir? Kahraman geldi, kahraman kalacak, hiçbir zaman unutulmayacak. O bir efsaneydi."