29 Haziran 2022, Çarşamba
Mehmet Ali Erbil canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: 'Cüneyt Arkın ikinci babam gibiydi'
Mehmet Ali Erbil Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası gözyaşlarına boğuldu. 2006 yapımı 'Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu' filminde Cüneyt Arkın ile birlikte rol alan Erbil önceki gece vefat eden Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın hakkında konuştu. Sanat dünyasını yasa boğan haber sonrası büyük üzüntü yaşayan Erbil, "İkinci babam gibiydi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 29.06.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 16:46
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