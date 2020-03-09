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Meghan Markle'ın ‘intikam elbisesi’ törene damga vurdu!

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nden ayrılma ve ekonomik olarak özgür olarak çalışacaklarını açıklamalarının ardından tüm dünyanın gündemine oturmuştu. 31 Mart'ta resmi olarak Kraliyet Ailesi'nden ayrılacak olan çift, son resmi görevlerini yerine getirmek için İngiltere'ye döndü. Dün akşam katıldıkları müzik festivaline ise Meghan Markle'ın kıyafeti damga vurdu.

Giriş Tarihi: 09.03.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 11:37
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Meghan Markle'ın ‘intikam elbisesi’ törene damga vurdu!

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, daha özgür olmak ve ekonomik olarak bağımsız olabilmek için kraliyetteki 'üst düzey' görevlerini bırakacaklarını açıklamıştı.

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Meghan Markle'ın ‘intikam elbisesi’ törene damga vurdu!

Kraliçe II. Elizabeth, torunu ve ailesinin bu kararını onayladığını duyurmuş ve ardından çift Kanada'ya gitmişti

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Meghan Markle'ın ‘intikam elbisesi’ törene damga vurdu!

Resmi olarak bahar 2020'de ayrılacaklarını açıklayan çift, kraliyet üyesi olarak son resmi etkinliklerine katılmak için 3 gündür Londra'da.

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Meghan Markle'ın ‘intikam elbisesi’ törene damga vurdu!

CNNTürk'ün haberine göre çift, dün akşam Moundbatten Müzik Festivali için Royal Albert Hall'daydı.

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Meghan Markle'ın ‘intikam elbisesi’ törene damga vurdu!

Çift geçtiğimiz gün olduğu gibi neşeli tavırları ile ilgi odağıydı. Markle'ın dikkat çeken kırmızı elbisesi ise Prenses Diana'nın ikonik 'intikam elbisesi' ile kıyaslandı.