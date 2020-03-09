Meghan Markle'ın ‘intikam elbisesi’ törene damga vurdu!

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nden ayrılma ve ekonomik olarak özgür olarak çalışacaklarını açıklamalarının ardından tüm dünyanın gündemine oturmuştu. 31 Mart'ta resmi olarak Kraliyet Ailesi'nden ayrılacak olan çift, son resmi görevlerini yerine getirmek için İngiltere'ye döndü. Dün akşam katıldıkları müzik festivaline ise Meghan Markle'ın kıyafeti damga vurdu.