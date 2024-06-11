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Medcezir'in Beren'i Miray Daner'e 10 kilo verdiren yöntem! 3 ayda 55 kiloya düştü! Meğer böyle zayıflamış...

Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Metin Akdülger, Orkun Civanoğlu, Hazar Ergüçlü gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Medcezir dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Dizide Beren karakteriyle hafızalara kazınan Miray Daner ise yıllar içinde değişen görüntüsüyle dikkat çekiyor. Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu, paylaştığı pozlarla ilgi odağı oluyor. Verdiği kilolarla da dikkat çeken oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte Miray Daner'in 3 ayda 10 kilo verdiren diyet yöntemi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 15:46
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Medcezir’in Beren’i Miray Daner’e 10 kilo verdiren yöntem! 3 ayda 55 kiloya düştü! Meğer böyle zayıflamış...

Medcezir, 1 Litre Gözyaşı, Hakan: Muhafız, Vatanım Sensin gibi birçok önemli projede yer alan oyuncu Miray Daner, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Medcezir’in Beren’i Miray Daner’e 10 kilo verdiren yöntem! 3 ayda 55 kiloya düştü! Meğer böyle zayıflamış...

Verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeke oyuncunun zayıflama sırrı ortaya çıktı. 3 ayda tam 10 kilo veren Miray Daner, fazla kilolarından bakın nasıl kurtulmuş...

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Medcezir’in Beren’i Miray Daner’e 10 kilo verdiren yöntem! 3 ayda 55 kiloya düştü! Meğer böyle zayıflamış...

Sosyal medyada verdiği pozlarla 'Ne kadar zayıflamış', 'Erimiş resmen' gibi yorumlar alan güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağıyor. Daner, zayıflığını Canan Karatay diyetine borçluymuş.

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Medcezir’in Beren’i Miray Daner’e 10 kilo verdiren yöntem! 3 ayda 55 kiloya düştü! Meğer böyle zayıflamış...

Pandemi süresinde sağlıklı beslenmeye yönelen Daner, zayıflığını Canan Karatay diyetine borçluymuş... Ekmek yerine badem tüketen ünlü oyuncu, fazla kilolarını bu sayede vermiş.

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Medcezir’in Beren’i Miray Daner’e 10 kilo verdiren yöntem! 3 ayda 55 kiloya düştü! Meğer böyle zayıflamış...

KİLO VERME SIRRI

-Günde 2 litre su
-Yoğurt ve salatalarla her türlü taze ot
-Ekmek yerine badem
-Unlu gıda, şekerli gıda kesinlikle tüketilmemeli