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Mazhar Alanson ve Biricik Suden’in corona virüs test sonucu çıktı

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri' öncesinde sıkı önlemler alındı. 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı tarafından İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek bayram konseri öncesi Mazhar Alanson, eşi Biricik Suden ve ekibine evinde Covid-19 testi yapıldı. Çiftin test sonuçları çıktı.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 10:15
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Mazhar Alanson ve Biricik Suden’in corona virüs test sonucu çıktı

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri' etkinliği, 26 Mayıs'ta İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek.

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Mazhar Alanson ve Biricik Suden’in corona virüs test sonucu çıktı

Etkinlik kapsamında konser verecek isimlerden biri olan Mazhar Alanson için sıkı sağlık önlemleri alındı.

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Mazhar Alanson ve Biricik Suden’in corona virüs test sonucu çıktı

TÜM EKİBE KONTROL

Konser öncesi ünlü sanatçı, eşi Biricik Suden, orkestra çalışanları, sahne ekibi ve personeli, Covid-19 testinden geçti.

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Mazhar Alanson ve Biricik Suden’in corona virüs test sonucu çıktı

Mazhar Alanson ve eşine test, yetkili sağlık personelleri tarafından sanatçının evinin bahçesinde yapıldı.

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Mazhar Alanson ve Biricik Suden’in corona virüs test sonucu çıktı

Alanson, eşi Biricik Suden ve tüm ekibin Covid- 19 testi negatif çıktı.