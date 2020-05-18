Mazhar Alanson ve Biricik Suden’in corona virüs test sonucu çıktı

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri' öncesinde sıkı önlemler alındı. 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı tarafından İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek bayram konseri öncesi Mazhar Alanson, eşi Biricik Suden ve ekibine evinde Covid-19 testi yapıldı. Çiftin test sonuçları çıktı.