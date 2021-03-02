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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i sosyal medyayı salladı! Bakın Merve Dizdar aslında...
Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğinden de söz ettiren Dizdar'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyada Merve Dizdar'ın boyu gündeme oturdu. İşte Merve Dizdar'ın boyu...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 17:43Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 17:43