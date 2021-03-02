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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i sosyal medyayı salladı! Bakın Merve Dizdar aslında...

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i sosyal medyayı salladı! Bakın Merve Dizdar aslında...

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğinden de söz ettiren Dizdar'ın özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyada Merve Dizdar'ın boyu gündeme oturdu. İşte Merve Dizdar'ın boyu...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 17:43
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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i sosyal medyayı salladı! Bakın Merve Dizdar aslında...

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle kendisine hayran bırakan Merve Dizdar, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Merve Dizdar'ın boyu merak konusu oldu. İşte Merve Dizdar başta olmak üzere birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i sosyal medyayı salladı! Bakın Merve Dizdar aslında...

Hazal Kaya - 160 CM

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i sosyal medyayı salladı! Bakın Merve Dizdar aslında...

Hande Erçel – 175 CM

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i sosyal medyayı salladı! Bakın Merve Dizdar aslında...

Engin Altan Düzyatan – 185 CM

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i sosyal medyayı salladı! Bakın Merve Dizdar aslında...

Can Yaman – 183 CM

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