Masumlar Apartmanı'nda ayrılık fırtınası! İddiaların ardı arkası kesilmiyor! O isimden sonra...

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLÜYOR MU?

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel diziye katıldığından beri en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Yıllar sonra hayatının tek aşkı Safiye ile bir araya gelmek isteyen Naci aslında ölmek üzeredir. Naci'nin hastalığı ile ilgili herhangi bir ayrıntı henüz yok. Ayrıca Naci'nin ne zaman öleceği, hangi bölümde ayrılacağı hala belirsizliğini koruyor.