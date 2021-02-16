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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nda ayrılık fırtınası! İddiaların ardı arkası kesilmiyor! O isimden sonra... Masumlar Apartmanı'nda ayrılık fırtınası! İddiaların ardı arkası kesilmiyor! O isimden sonra...
TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Salı akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterinin hastalanması sonrasında diziden ayrılacak iddialara ortaya atılıyor. Son bölümde sık sık Naci'nin öleceği konuşmaları sonrasında Tansel Öngel'in akıbeti merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 16.02.2021 23:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 23:03
Masumlar Apartmanı'nda ayrılık fırtınası! İddiaların ardı arkası kesilmiyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini Tansel Öngel canlandırıyor. Yıllar sonra Safiye'nin karşısına çıkan Naci aslında hastadır. Sevilen oyuncu Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddiası uzun süredir gündemin ilk sırasında yer alıyor. Hayranları ayrılık iddiaları sonrasında gelecek açıklamaları bekliyor. "Masumlar Apartmanı ölüyor mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLÜYOR MU?
Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel diziye katıldığından beri en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Yıllar sonra hayatının tek aşkı Safiye ile bir araya gelmek isteyen Naci aslında ölmek üzeredir. Naci'nin hastalığı ile ilgili herhangi bir ayrıntı henüz yok. Ayrıca Naci'nin ne zaman öleceği, hangi bölümde ayrılacağı hala belirsizliğini koruyor.
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.
TANSEL ÖNGEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan
Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu) Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın