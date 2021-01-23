Masumlar Apartmanı'nda ardı ardına ayrılık iddiası! O isimden sonra bu kez...

Dizinin yeni bölümünde İnci karakterinin ekranlarda görünmemesi de ünlü oyuncusunu diziden ayrıldığı iddialarını güçlendirmişti.

Son bölümdeki kesitte Han'ın "Ablamlarla aynı evde kalacağız" sözleri üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve Han ile tartıştıktan sonra ortadan kaybolan İnci tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Peş peşe ayrılıklar yaşanan dizi de bir ayrılık yaşanacağı konusu yine gündeme geldi. Ancak bu sefer sanıldığı gibi bir ayrılık olmadı.