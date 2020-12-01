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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef'ten Survivor 2021'e flaş transfer: Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Masterchef'ten Survivor 2021'e flaş transfer: Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?
Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde en çok takip edilen yarışma programları arasında yer alan Survivor için yeni iddialar ortaya atılıyor. Yayınlandığı her sezon adından söz ettiren Survivor 2021'e kanalın diğer yarışma programı Masterchef'ten transferler olacak. Hayranları iddia edilen isimleri araştırmaya başladı. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 01.12.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 16:52
Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2021'in ne zaman başlayacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabını soru yağmuruna tutan hayranları, "Survivor 2021 ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor 2020'de şampiyon olan isim Cemal Can Canseven olmuştu. TV8'in başarılı yapımları arasında yer alan Masterchef'ten Survivor'a transferler olacak. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR 2021 YARIŞMACI KADROSU BELLİ OLDU MU?
Survivor 2021 kadrosunda olacak isimler için henüz resmi açıklama gelmedi. Sosyal medya dolaşan iddialara göre, Himket Tuğsuz, Turabi Çamkıran ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlayacağı ön görülüyor.
Survivor 2021 programına katılım sağlayacak oyuncuların isimleri belirlenmeye devam ediyor. Fakat bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada pek ismin Survivor'la adı anılmaya başladı bile.
Survivor 2021'de Masterchef'ten isimlerin olacağı iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor.