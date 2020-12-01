Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2021'in ne zaman başlayacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabını soru yağmuruna tutan hayranları, "Survivor 2021 ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor 2020'de şampiyon olan isim Cemal Can Canseven olmuştu. TV8'in başarılı yapımları arasında yer alan Masterchef'ten Survivor'a transferler olacak. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu açıklandı mı? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?