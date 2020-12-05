MasterChef'te şok! Elenen aday ifşalandı! MasterChef'te kim elendi?

Dünyanın birçok yerinde yayınlanan MasterChef'in Türkiye versiyonuna ilgi oldukça büyük. Yarışmada son haftalara girilirken, zorluk artıyor. Bu hafta yapılan oyunlar sonrası Eray ve Ebru potaya kalmıştı. MasterChef ifşacısı olarak bilinen isim MasterChef'te bu hafta kimin eleneceğini açıkladı. İşte MasterChef ifşacısının açıkladığı ve bu hafta MasterChef'e veda etmesi beklenen kişi...