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MasterChef'te şok! Elenen aday ifşalandı! MasterChef'te kim elendi?

Dünyanın birçok yerinde yayınlanan MasterChef'in Türkiye versiyonuna ilgi oldukça büyük. Yarışmada son haftalara girilirken, zorluk artıyor. Bu hafta yapılan oyunlar sonrası Eray ve Ebru potaya kalmıştı. MasterChef ifşacısı olarak bilinen isim MasterChef'te bu hafta kimin eleneceğini açıkladı. İşte MasterChef ifşacısının açıkladığı ve bu hafta MasterChef'e veda etmesi beklenen kişi...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 22:23 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 22:25
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MasterChef'te şok! Elenen aday ifşalandı! MasterChef'te kim elendi?

Son yıllarda oldukça büyüyen gastronomi sektörü, MasterChef programını da beraberinde getirdi. İlgiyle izlenen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kimin eleneceği merak konusuyken MasterChef İfşacısı olarak bilinen isimden açıklama geldi.

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MasterChef'te şok! Elenen aday ifşalandı! MasterChef'te kim elendi?

MasterChef'te bu hafta Eray ve Ebru potaya kalmıştı.

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MasterChef'te şok! Elenen aday ifşalandı! MasterChef'te kim elendi?

MasterChef ifşacısının açıklamasına göre, bu hafta yarışmaya veda eden isim Ebru oldu.

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MasterChef'te şok! Elenen aday ifşalandı! MasterChef'te kim elendi?

Sevilen yarışma programı Masterchef'de geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı'dan bir son dakika açıklama gelmişti. Hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle Uğur Yılmaz Deniz diskalifiye edilmişti. Yayınlanan son bölümde ise diskalifiye anları ekrana geldi.

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MasterChef'te şok! Elenen aday ifşalandı! MasterChef'te kim elendi?

Acun Ilıcalı, MasterChef programındaki yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.