22 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MasterChef'te şok! Acun Ilıcalı o yarışmacıyı kovdu!

MasterChef'te şok! Acun Ilıcalı o yarışmacıyı kovdu!

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ederken, Acun Ilıcalı'dan milyonları şoke eden bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları sebebiyle yarışmacı Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 05:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 05:50
  • 1
  • 6
MasterChef'te şok! Acun Ilıcalı o yarışmacıyı kovdu!

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan MasterChef programındaki yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
MasterChef'te şok! Acun Ilıcalı o yarışmacıyı kovdu!

Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • 3
  • 6
MasterChef'te şok! Acun Ilıcalı o yarışmacıyı kovdu!

"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."

  • 4
  • 6
MasterChef'te şok! Acun Ilıcalı o yarışmacıyı kovdu!

Deniz'in geçen yıllarda Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında küfürlü tweetler attığı ortaya çıkmıştı.

  • 5
  • 6
MasterChef'te şok! Acun Ilıcalı o yarışmacıyı kovdu!

UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?
MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. Yarışmaya Antalya'dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.