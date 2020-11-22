MasterChef'te şok! Acun Ilıcalı o yarışmacıyı kovdu!

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ederken, Acun Ilıcalı'dan milyonları şoke eden bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları sebebiyle yarışmacı Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini açıkladı. İşte detaylar...