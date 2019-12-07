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MasterChef'in Somer Şef'i kızıyla fotoğrafını paylaştı! Somer Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

MasterChef Türkiye programındaki Somer Sivrioğlu, sempatikliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 07.12.2019 06:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 06:44
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MasterChef'in Somer Şef'i kızıyla fotoğrafını paylaştı! Somer Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

MasterChef Türkiye'nin jürilerinden biri olan ve sempatikliğiyle sevilen isimler arasında yer alan Somer Şef'in tam adı Somer Sivrioğlu. Somer Şef yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve giydiği ilginç kıyafetlerle tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef Türkiye programının merak edilen ismi Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı magazin gündemini salladı.

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MasterChef'in Somer Şef'i kızıyla fotoğrafını paylaştı! Somer Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

Somer Sivrioğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları, kızı Derin ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

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MasterChef'in Somer Şef'i kızıyla fotoğrafını paylaştı! Somer Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

Somer Sivrioğlu - kızı Derin

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MasterChef'in Somer Şef'i kızıyla fotoğrafını paylaştı! Somer Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

Somer Sivrioğlu - kızı Derin

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MasterChef'in Somer Şef'i kızıyla fotoğrafını paylaştı! Somer Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

Somer Sivrioğlu - kızı Derin