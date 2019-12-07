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MasterChef'in Somer Şef'i kızıyla fotoğrafını paylaştı! Somer Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu
MasterChef Türkiye programındaki Somer Sivrioğlu, sempatikliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 07.12.2019 06:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 06:44
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