05 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

MasterChef'in Mehmet Şef'i kızıyla magazin dünyasını salladı! Mehmet Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

MasterChef programındaki Mehmet Şef, agresifliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Sol elindeki 3 parmağını kıyma makine kaptırmasının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen Mehmet Şef, bu kez de ailesiyle dikkat çekti. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Mehmet Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Mehmet Yalçınkaya ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 05.12.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 16:17
  • 1
  • 82
MasterChef'in Mehmet Şef'i kızıyla magazin dünyasını salladı! Mehmet Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

MasterChef'in korkulan ismi Mehmet Şef'in tam adı Mehmet Yalçınkaya. Mehmet Şef yarışmacılara karşı olan sert tavrıyla tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef programının merak edilen ismi Mehmet Şef'in kızıyla olan fotoğrafı dikkat çekti.

  • 2
  • 82
MasterChef'in Mehmet Şef'i kızıyla magazin dünyasını salladı! Mehmet Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

Mehmet Şef'in özel hayatını araştıran sevenleri, kızı Sude ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu. İşte Mehmet Şef ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

  • 3
  • 82
MasterChef'in Mehmet Şef'i kızıyla magazin dünyasını salladı! Mehmet Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

Mehmet Yalçınkaya ve kızı Sude

  • 4
  • 82
MasterChef'in Mehmet Şef'i kızıyla magazin dünyasını salladı! Mehmet Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

Sude

  • 5
  • 82
MasterChef'in Mehmet Şef'i kızıyla magazin dünyasını salladı! Mehmet Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

Pelin Akil'in eşi Anıl Altan ve ikizleri..