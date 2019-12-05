MasterChef'in Mehmet Şef'i kızıyla magazin dünyasını salladı! Mehmet Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu

MasterChef programındaki Mehmet Şef, agresifliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Sol elindeki 3 parmağını kıyma makine kaptırmasının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen Mehmet Şef, bu kez de ailesiyle dikkat çekti. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Mehmet Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Mehmet Yalçınkaya ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.