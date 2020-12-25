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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef’in ilk finalist belli oldu! Gözyaşlarını tutamadı Masterchef’in ilk finalist belli oldu! Gözyaşlarını tutamadı
Finale sayılı günler kalan Masterchef Türkiye'de ilk finalist belli oldu. Serhat ve Özgül arasında yaşanan kıyasıya mücadelede bir yarışmacı ilk finalist olurken diğer yarışmacı Emir ve Barbaros ile birlikte eleme potasına girdi. Kaybeden yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.
Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:56
'MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümüne ünlü şef Fatih Tutak konuk oldu ve yarışmacılardan özel bir yemek yapmalarını istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef'te 19. haftanın son eleme adayı, şeflerin üç turda verdiği oylamaların ardından kesinleşti.
Özgül ile Serhat arasında yapılan düelloda kazanarak final turuna kalan ilk yarışmacı belli oldu.
ŞEFİN ÖZEL TABAĞINI HAZIRLADILAR
Barbun, roka sosu, domatesli yanık pilav ve taramadan oluşan şefin tabağını yapmaları istenen Özgül ve Serhat 75 dakikalık sürede hünerlerini sergilemeye çalıştı.
İLK OYUNU SERHAT KAZANDI
Sonrasında şefler yemekler hakkında değerlendirme yaptı ve verdiği puanları açıkladı. Oylama sonucunda Serhat'ın toplam 30 puan, Özgül 26 puan aldı. Böylece ilk oyunu Serhat kazandı.