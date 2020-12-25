Masterchef’in ilk finalist belli oldu! Gözyaşlarını tutamadı

Finale sayılı günler kalan Masterchef Türkiye'de ilk finalist belli oldu. Serhat ve Özgül arasında yaşanan kıyasıya mücadelede bir yarışmacı ilk finalist olurken diğer yarışmacı Emir ve Barbaros ile birlikte eleme potasına girdi. Kaybeden yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.