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MasterChef Türkiye'nin usta ismi Somer Şef'in çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve çocukları
MasterChef Türkiye'nin sevilen Somer Şef, mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazandı. Somer Şef olarak tanınan Somer Sivrioğlu, program dışında özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 17.07.2020 01:14 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 01:14
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