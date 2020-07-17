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Haberler Galeri MasterChef Türkiye'nin usta ismi Somer Şef'in çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve çocukları

MasterChef Türkiye'nin usta ismi Somer Şef'in çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve çocukları

MasterChef Türkiye'nin sevilen Somer Şef, mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazandı. Somer Şef olarak tanınan Somer Sivrioğlu, program dışında özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlü isimlerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 17.07.2020 01:14 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 01:14
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MasterChef Türkiye'nin usta ismi Somer Şef'in çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve çocukları

MasterChef'in jürilerinden biri olan ve sempatikliğiyle sevilen isimler arasında yer alan Somer Şef'in tam adı Somer Sivrioğlu. Somer Şef yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve giydiği ilginç kıyafetlerle tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef Türkiye programının merak edilen ismi Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı magazin gündemini salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef Türkiye'nin usta ismi Somer Şef'in çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve çocukları

Somer Sivrioğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları, kızı Derin ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

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MasterChef Türkiye'nin usta ismi Somer Şef'in çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve çocukları

İşte Somer Şef ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...

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MasterChef Türkiye'nin usta ismi Somer Şef'in çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve çocukları

Somer Sivrioğlu ve kızı Derin Sivrioğlu

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MasterChef Türkiye'nin usta ismi Somer Şef'in çocukları sosyal medyayı salladı! İşte Somer Şef ve çocukları