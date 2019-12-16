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MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Alişan ve Buse Varol arasındaki şaşırtan fark

MasterChef Türkiye adlı yemek yarışması büyük ilgi görürken, ekrana gelecek olan 68. bölümde Alişan ile Buse Varol katılıyor. MasterChef Türkiye'de Alişan ile Buse Varol çiftini gören vatandaşlar ikili hakkında merak ettikleri sorulara yanıt ararken en çok yaş farkı merak edildi. İşte başta Alişan ve Buse Varol olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen yaşları...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 17:30
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MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Alişan ve Buse Varol arasındaki şaşırtan fark

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 16 Aralık Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Rıfat'ın elenmesiyle 5 kişi kalan yarışmacılar, haftanın kaptanı olmak için mutfakta zamanla yarışacak. Öte yandan, MasterChef'in yeni bölümünde Demet Akalın Okan Kurt ve Alişan Buse Varol çifti yarışmaya misafir olacak.

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MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Alişan ve Buse Varol arasındaki şaşırtan fark

Mutfağa giren ünlü isimler, en iyi yemeği yapmaya çalışacak.

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MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Alişan ve Buse Varol arasındaki şaşırtan fark

Buse Varol ve Alişan çiftini gören vatandaşlar internetten ikili hakkında merak ettikleri sorulara yanıt ararken, en çok merak edilen ünlü çift arasındaki yaş farkı oldu. İşte başta Alişan ve Buse Varol olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen yaşları...

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MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Alişan ve Buse Varol arasındaki şaşırtan fark

FATMA GİRİK

12 ARALIK 1942

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MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Alişan ve Buse Varol arasındaki şaşırtan fark

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987