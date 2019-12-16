MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Alişan ve Buse Varol arasındaki şaşırtan fark

MasterChef Türkiye adlı yemek yarışması büyük ilgi görürken, ekrana gelecek olan 68. bölümde Alişan ile Buse Varol katılıyor. MasterChef Türkiye'de Alişan ile Buse Varol çiftini gören vatandaşlar ikili hakkında merak ettikleri sorulara yanıt ararken en çok yaş farkı merak edildi. İşte başta Alişan ve Buse Varol olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen yaşları...