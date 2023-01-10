HaberlerGaleriMASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 MASTERCHEF KAZANANI
MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 MASTERCHEF KAZANANI
10 Ocak Salı günü final bölümü ile ekranlara gelen MasterChef yarışmasında final heyecanı nefesleri kesti. Metin Yavuz ile Kıvanç Karadeniz arasında yaşanan kıyasıya rekabet sonucunda kazanan isim büyük ödülün sahibi oldu. Peki MasterChef şampiyonu belli oldu mu? 2023 MasterChef büyük ödülünü kim kazandı?