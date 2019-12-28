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Masterchef Güzide kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Güzide’nin evi nerede?
Masterchef Güzide kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Güzide'nin evi nerede? Masterchef Türkiye yarışmasında yarı finale kalan Güzide son bölümde gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyada evi ve zenginliği nedeniyle eleştiriler aldığını söyleyen Güzide puan durumu sonrası gözyaşlarına boğuldu. Peki, Masterchef Güzide kimdir? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 28.12.2019 21:39 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 21:42
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