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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Maskesiz gezen Asya Gashi’nin kendisini böyle savundu
Kosovalı şarkıcı Asya Gashi, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 'Balkanlar'ın Lady Gaga'sı' olarak adlandırılan Gashi'nin maskesiz olması dikkatlerden kaçmadı. Bu şekilde görüntülendiği için rahatsız olan Gashi'nin kendisini savunmak için söyledikleriyle şaşırttı.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 11:50
'Balkanlar'ın Lady Gaga'sı' olarak adlandırılan Kosovalı şarkıcı Asya Gashi, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gashi'nin pandemi kurallarına uymayarak maske takmadığı görüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu şekilde görüntülenmekten mutlu olmayan şarkıcı, akıcı olmayan Türkçe'siyle muhabirlere "Arkadaşlar gerçekten maskemi az önce düşürdüm. Evimde buraya yakın olduğu için alma gereği duymadım. Bir iki dakika sonra zaten evde olacağım" dedi.
PANİK ATAK GEÇİRMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı 'Dillere Düşmüşsün' klibinin İstanbul'daki çekimlerinde rahatsızlanan Asya Gashi, herkesi korkutmuştu.
Irkçılığa dikkat çekilen klipte senaryo gereği tabuta giren ünlü şarkıcı, panik atak geçirmişti. Ara verilen klip çekimleri daha sonra tabut kapağı açık olacak şekilde devam etmişti.