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Maskesiz gezen Asya Gashi’nin kendisini böyle savundu

Kosovalı şarkıcı Asya Gashi, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 'Balkanlar'ın Lady Gaga'sı' olarak adlandırılan Gashi'nin maskesiz olması dikkatlerden kaçmadı. Bu şekilde görüntülendiği için rahatsız olan Gashi'nin kendisini savunmak için söyledikleriyle şaşırttı.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 11:50
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Maskesiz gezen Asya Gashi’nin kendisini böyle savundu

'Balkanlar'ın Lady Gaga'sı' olarak adlandırılan Kosovalı şarkıcı Asya Gashi, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gashi'nin pandemi kurallarına uymayarak maske takmadığı görüldü.

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Maskesiz gezen Asya Gashi’nin kendisini böyle savundu

Bu şekilde görüntülenmekten mutlu olmayan şarkıcı, akıcı olmayan Türkçe'siyle muhabirlere "Arkadaşlar gerçekten maskemi az önce düşürdüm. Evimde buraya yakın olduğu için alma gereği duymadım. Bir iki dakika sonra zaten evde olacağım" dedi.

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Maskesiz gezen Asya Gashi’nin kendisini böyle savundu

PANİK ATAK GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı 'Dillere Düşmüşsün' klibinin İstanbul'daki çekimlerinde rahatsızlanan Asya Gashi, herkesi korkutmuştu.

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Maskesiz gezen Asya Gashi’nin kendisini böyle savundu

Irkçılığa dikkat çekilen klipte senaryo gereği tabuta giren ünlü şarkıcı, panik atak geçirmişti. Ara verilen klip çekimleri daha sonra tabut kapağı açık olacak şekilde devam etmişti.

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Maskesiz gezen Asya Gashi’nin kendisini böyle savundu

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