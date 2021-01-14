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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Masada yeni nefes" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni oyuncu! Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nden sonra... "Masada yeni nefes" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni oyuncu! Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nden sonra...
Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni oyuncu fırtınası esiyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizide yeni isimlerin kadroya katılacağı müjdesi gelmişti. Oyunculuk kariyerine 1995 yılıkda başlayan ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Levent Sülün'ün yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosunda olacağı iddia edildi. Çiçek Taksi, Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde sahne alan oyuncunun EDHO'da hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 16:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı beklenirken, yeni oyuncu sürprizi geldi. Salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna Levent Sülün dahil oluyor. "Çiçek Taksi" dizisiyle hayatımıza giriş yapan oyuncu daha sonra Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi büyük kitlelerce takip edilen dizilerde sahne aldı. Deneyimli oyuncu Sülün'ün hangi karaktere hayat vereceği ise merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan oyuncu Levent Sülün, Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine sürpriz bir karakterle dahil oldu.
Oyunculuk kariyerine 1995 yılında 'Çiçek Taksi' dizisiyle başlayan, 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Sülün, EDHO'nun 179'uncu bölümünden itibaren kadroda yer alacak. Oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli olmamıştır. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN YENİ YIL KARARI
EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
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YAMANLARIN HAİN PLANI
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