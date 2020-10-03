Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May’in eşi herkesi şaşırttı!

Maria ile Mustafa dizisinde rol alan Jessica May, sosyal medyanın gündemine oturdu. Hilmi Cem İntepe ile başrolü paylaşan Jessica May dizideki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Dizide Maria karakterine hayat veren Jessica May'in kiminle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May'in eşi...