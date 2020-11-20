Maria ile Mustafa’da ortalık karışacak! Mustafa Maria'nın kararını öğrendiğinde ne yapacak?

Maria ile Mustafa'da Çiçek'in kucağında bebeğiyle konağa gelmesi deprem etkisi yaratırken Rüzgar ve Nisan'ın evlendiğini öğrenen Zeyno'nun büyük hamlesi konakta şok etkisi yaratır. Galip tarafından kaçırılan Maria ise büyük bir karar almak zorunda kalır. Peki Mustafa bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır? İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...