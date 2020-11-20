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Haberler Galeri Maria ile Mustafa’da ortalık karışacak! Mustafa Maria'nın kararını öğrendiğinde ne yapacak?

Maria ile Mustafa’da ortalık karışacak! Mustafa Maria'nın kararını öğrendiğinde ne yapacak?

Maria ile Mustafa'da Çiçek'in kucağında bebeğiyle konağa gelmesi deprem etkisi yaratırken Rüzgar ve Nisan'ın evlendiğini öğrenen Zeyno'nun büyük hamlesi konakta şok etkisi yaratır. Galip tarafından kaçırılan Maria ise büyük bir karar almak zorunda kalır. Peki Mustafa bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır? İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 13:28
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Maria ile Mustafa’da ortalık karışacak! Mustafa Maria'nın kararını öğrendiğinde ne yapacak?

Galip, Mustafa'ya bir bedel ödetmek istemiş Maria'yı kaçırmıştır. Mustafa Maria'yı kurtarır. Daha sonra gelişen olaylar ise Maria'yı büyük bir karar almaya iter.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maria ile Mustafa’da ortalık karışacak! Mustafa Maria'nın kararını öğrendiğinde ne yapacak?

Mustafa bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır?

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Maria ile Mustafa’da ortalık karışacak! Mustafa Maria'nın kararını öğrendiğinde ne yapacak?

Maria, Galip tarafından neden kaçırıldığını bilmiyordur. Eda gerçeğini öğrendiğinde ne yapacaktır?

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Maria ile Mustafa’da ortalık karışacak! Mustafa Maria'nın kararını öğrendiğinde ne yapacak?

Nadire, Nihat'ı öptükten sonra istediği tepkiyi alamadığı için Nihat'a kırgınken, Nihat aslında bambaşka bir sorunla mücadele etmektedir.

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Maria ile Mustafa’da ortalık karışacak! Mustafa Maria'nın kararını öğrendiğinde ne yapacak?

Aralarına giren yeni engel ikiliyi nasıl etkileyecektir?