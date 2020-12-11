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Haberler Galeri Maria ile Mustafa’da Görkem’in intikam planı Candemir ailesini paramparça edecek!

Maria ile Mustafa’da Görkem’in intikam planı Candemir ailesini paramparça edecek!

Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde, yaralarını saran Maria ve Mustafa yeni bir başlangıç yapmışken Görkem'in gelişi her şeyi altüst etmiştir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Görkem, daha fazla beklemeden bütün aileyi alt üst edecek bir eylem planı yapar. Görkem'in bu hamlesi, Candemir ailesini nasıl paramparça edecektir? İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 14:12
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Maria ile Mustafa’da Görkem’in intikam planı Candemir ailesini paramparça edecek!

Mustafa ve Maria yaralarını birlikte sarmış, yeni bir başlangıç yapmışlarken, Görkem geçmişin intikamını almak üzere çıkagelmiştir.

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Maria ile Mustafa’da Görkem’in intikam planı Candemir ailesini paramparça edecek!

Görkem'in intikam yemini Maria ve Mustafa'yı nasıl bir yol ayrımına getirecektir?

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Maria ile Mustafa’da Görkem’in intikam planı Candemir ailesini paramparça edecek!

İclal, Şahin'in evden ayrılmış olmasının acısını çekerken, Şahin, Çiçek'in şimdiye dek hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşır. Çiçek'in yolu ise hiç ummadığı bir kişiyle kesişir. Bu rastlantı Çiçek'i yeni bir serüvene sürükler.

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Maria ile Mustafa’da Görkem’in intikam planı Candemir ailesini paramparça edecek!

Kendine yeni bir hayat kurmayı planlayan Gonca'nın tüm hayalleri kötü sürprizle alt üst olur.

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Maria ile Mustafa’da Görkem’in intikam planı Candemir ailesini paramparça edecek!

Nadire, Nihat'a aşık olsa da, kocasının katilinin Nihat'ın kardeşi Galip olması aklından bir türlü çıkmamaktadır.