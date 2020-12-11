Maria ile Mustafa’da Görkem’in intikam planı Candemir ailesini paramparça edecek!

Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde, yaralarını saran Maria ve Mustafa yeni bir başlangıç yapmışken Görkem'in gelişi her şeyi altüst etmiştir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Görkem, daha fazla beklemeden bütün aileyi alt üst edecek bir eylem planı yapar. Görkem'in bu hamlesi, Candemir ailesini nasıl paramparça edecektir? İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...