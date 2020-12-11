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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Maria ile Mustafa’da Görkem’in intikam planı Candemir ailesini paramparça edecek! Maria ile Mustafa’da Görkem’in intikam planı Candemir ailesini paramparça edecek!
Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde, yaralarını saran Maria ve Mustafa yeni bir başlangıç yapmışken Görkem'in gelişi her şeyi altüst etmiştir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Görkem, daha fazla beklemeden bütün aileyi alt üst edecek bir eylem planı yapar. Görkem'in bu hamlesi, Candemir ailesini nasıl paramparça edecektir? İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 14:12
Mustafa ve Maria yaralarını birlikte sarmış, yeni bir başlangıç yapmışlarken, Görkem geçmişin intikamını almak üzere çıkagelmiştir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görkem'in intikam yemini Maria ve Mustafa'yı nasıl bir yol ayrımına getirecektir?
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