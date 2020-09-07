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Maria ile Mustafa 1.bölümüyle yeniden ekranlara geliyor!
Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Maria ile Mustafa, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı "Maria ile Mustafa" kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için 1.bölümüyle yeniden ekranlara geliyor!
Giriş Tarihi: 07.09.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 17:25
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