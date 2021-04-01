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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve sevgilisi Didem Soydan koronavirüse yakalandı Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve sevgilisi Didem Soydan koronavirüse yakalandı
Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı'da Celal karakterine hayat veren Burak Deniz ve sevgilisi Didem Soydan da kötü haber geldi. Yakışıklı oyuncunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, test sonucu pozitif çıkan Soydan ile birlikte karantinaya girdi.
Giriş Tarihi: 01.04.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 15:48
Maraşlı dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Burak Deniz'in korona test sonucu pozitif çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Snob Magazin'in haberine göre; Covid-19 testi pozitif çıkan Burak Deniz evinde tedavi altına alınırken, partneri Alina Boz'un koronavirüs test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı belirtildi.
Sete ara vermek zorunda kalan Deniz, test sonucu pozitif çıkan sevgilisi Didem Soydan ile evinde karantinaya girdi. Çiftin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.
Maraşlı dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansının yanı sıra model Didem Soydan ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Burak Deniz, geçen haftalarda Etiler'de bir hastane çıkışı görüntülenmişti.
Ayaküstü basın mensuplarının sorularını cevaplayan Deniz, hastaneye kontrol için geldiğini belirtmişti.