Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve sevgilisi Didem Soydan koronavirüse yakalandı

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Maraşlı'da Celal karakterine hayat veren Burak Deniz ve sevgilisi Didem Soydan da kötü haber geldi. Yakışıklı oyuncunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, test sonucu pozitif çıkan Soydan ile birlikte karantinaya girdi.