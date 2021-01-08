Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz Mahur karakteriyle izleyicileri etkisi altına alacak!

Dizi; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden bir savcının ölümüne tanık olan ve fotoğraflarını çeken Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.

