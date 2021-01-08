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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz Mahur karakteriyle izleyicileri etkisi altına alacak! Maraşlı’nın yıldızı Alina Boz Mahur karakteriyle izleyicileri etkisi altına alacak!
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'da Burak Deniz ile başrolü paylaşan ve ekrana gelmek için gün sayan Alina Boz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizideki rolüyle izleyicileri etkisi altına alacak olan Boz, canlandırdığı karakter hakkında ilk kez konuştu. Boz, Mahur'un en çok doğallığına hayran olduğunu dile getirdi.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 14:13
Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Maraşlı dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Alina Boz, varlıklı bir ailenin ayakları yer basan, zeki ve donanımlı fotoğraf sanatçısı kızı Mahur karakterine hayat veriyor. Farklı hikayesi, sıra dışı tarzı ve sürükleyici temposuyla dikkatleri çekecek 'Maraşlı' dizisi ile izleyiciyle buluşacağı için oldukça heyecanlı olan Boz, Mahur'un en çok doğallığına hayran olduğunu dile getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yetenekli oyuncu canlandırdığı karakteri ilk kez anlattı; "Bir fotoğraf sanatçısını canlandırıyorum. Zengin bir ailenin küçük kızıyım. Mahur, bu aileden sıyrılan kendi özgüvenine düşkün bir karakter. Mahur, Amerika'da fotoğrafçılık eğitimi almış. Döndüğünde de babasının işinde olmaktan ziyade kendi başarısı doğrultusunda bir meslek yapmayı tercih etmiş biri." dedi.
Dizi; kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden bir savcının ölümüne tanık olan ve fotoğraflarını çeken Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.
Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği "Maraşlı" 11 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak!