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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’nın tehlikeli planı! Mahur’un hayatını kurtarabilecek mi? Maraşlı’nın tehlikeli planı! Mahur’un hayatını kurtarabilecek mi?
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın yeni bölümünde Mahur'un vurulması damga vuracak. Depodaki mal karşılığı Nevzat'ı rehin alan Savaş Maraşlı'yı köşeye sıkıştıracak. Nevzat'ı kurtarmak için tehlikeli bir plan yapan Maraşlı, Mahur'un vurulmasıyla Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalacak. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarabilecek mi? İşte Maraşlı'nın 10. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 13.03.2021 17:21
Kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastanede olan Aziz'in durumu iyidir. Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi ve aşkı fark eder.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mahur, Necati'ye içini döker, Maraşlı'nın ondan uzak durduğunu da anlatır. Necati; Mahur'u, Maraşlı konusunda yüreklendirir. Necati'nin bu konuda bir planı mı vardır?
Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan fotoğraflara ulaştığında dönüşü olmayan bir yola girecektir...
Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. Maraşlı'nın tehlikeli planı nedir?
Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?