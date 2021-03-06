Maraşlı’nın Ozan’ı Cihan Yenici: İnsanların gerçek yüzünü zora girdiklerinde görürüz

- Maraşlı ilk bölümünden itibaren çok sevildi. Dizinin beğenilme sebebi sizce nedir?

Tüm çalışanların özveriyle sahiplendiği bir iş. Her aşamasında özenle çekiliyor. Tüm departmanlarıyla çok büyük bir ekip gece gündüz demeden çalışıyor. Bu da ekrana ve izleyenlere yansıyor diye düşünüyorum.

- Ozan karakterini nasıl değerlendiriyorsunuz? "Biraz gıcık bir adam" yorumları yapılıyor...

İnsanların gerçek yüzünü normal hayatları dramatik bir şekilde değiştiğinde veya zora girdiğinde görürüz. Ozan'ın kompleksli olarak büyüdüğünü düşünüyorum. Henüz sebebini bilmesek de bir travması mevcut. Ve şimdi gelişen olaylar çerçevesinde nasıl davranacağını ve belki de neden böyle davrandığını anlayacağız. Şu an sadece kendini düşünen ve her durumdan sıyrılmaya çalışan bir adam.