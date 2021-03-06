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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’nın Ozan’ı Cihan Yenici: İnsanların gerçek yüzünü zora girdiklerinde görürüz Maraşlı’nın Ozan’ı Cihan Yenici: İnsanların gerçek yüzünü zora girdiklerinde görürüz
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Ozan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cihan Yenici, diziyle ve rolüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizinin pek de sevilmeyen bir karakterine hayat veren Yenici, karakteriyle ilgili özeleştiride bulundu. "Ozan, her durumdan sıyrılmaya çalışan bir adam" diyen yenici, "İnsanların gerçek yüzünü zora girdiklerinde görürüz" açıklamasını yaptı.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 12:16
Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin merakla takip ettiği Maraşlı dizisinde Ozan karakterini canlandıran Cihan Yenici, canlandırdığı karakter ve oyunculuk kariyeriyle ilgili Sabah'a açıklamalarda bulundu. Dizide ortağının karısıyla ilişki yaşamaktan çekinmeyen, kendini düşünen ve her durumdan sıyrılmaya çalışan bir karakter imajıyla seyircinin pek de sevmediği hatta gıcık olduğu bir tipi canlandıran Yenici bu durumu kabullenmiş. "Rolüm için izleyenlerin favori karakteri olduğunu söyleyemem" diyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yenici'nin reklam oyunculuğuyla başlayan kariyerinin önemli kısmını müzik oluşturuyor aslında. Oyunculuk için "Çocukluk hayalim değildi" diyen yakışıklı oyuncu, yazıp söylediği şarkıları daha fazla kişiye ulaştırmak istediğini ifade ediyor.
- Maraşlı ilk bölümünden itibaren çok sevildi. Dizinin beğenilme sebebi sizce nedir?
Tüm çalışanların özveriyle sahiplendiği bir iş. Her aşamasında özenle çekiliyor. Tüm departmanlarıyla çok büyük bir ekip gece gündüz demeden çalışıyor. Bu da ekrana ve izleyenlere yansıyor diye düşünüyorum.
- Ozan karakterini nasıl değerlendiriyorsunuz? "Biraz gıcık bir adam" yorumları yapılıyor...
İnsanların gerçek yüzünü normal hayatları dramatik bir şekilde değiştiğinde veya zora girdiğinde görürüz. Ozan'ın kompleksli olarak büyüdüğünü düşünüyorum. Henüz sebebini bilmesek de bir travması mevcut. Ve şimdi gelişen olaylar çerçevesinde nasıl davranacağını ve belki de neden böyle davrandığını anlayacağız. Şu an sadece kendini düşünen ve her durumdan sıyrılmaya çalışan bir adam.
- Ozan'ın Mahur'u sevdiğini hatta Maraşlı'yla olan yakınlığı dolayısıyla onu kıskandığını sanıyorduk ama Ozan'ın en yakın arkadaşının karısıyla birlikte olması da biraz şaşırttı seyirciyi... Siz nasıl değerlendiriyorsunuz durumu?
Ozan'ın kendince Mahur'u çok sevdiğini düşünüyorum. Ama kendi hayatından daha çok değil. Evet, üçü de üniversiteden arkadaşlar. Belki de ikisi sevgili bile olmadan önce hep beraberlerdi. İlhan'ın ilgisiz tavrı Dilşad'ı Ozan'a doğru itmiş olabilir. Ozan da kendini düşünen bir adam. Kayıtsız kalmamıştır bu duruma. Bana göre ise hiç hoş bir durum değil.
- İlerleyen bölümlerde Ozan'ı nasıl bir gelecek bekliyor?
Ozan'ı şu ana kadar tanıdığımız haliyle, pek rahat bir gelecek göremiyorum kendisi için.
- Oynadığınız karakterle yakınlık kurduğunuz yerler var mı?
Bütünüyle bir karakter uyumu yaşadığımı hiç bilmem. Ama sahnelerde duygularınızı sizin için hâlihazırda var olan duygularınızdan veya o karakter için yaratılmış geçmişten alıyorsunuz. Ancak sahne sahne bölersek eğer, bazı sahnelerde "Evet, ben de gerçekte bu şekilde davranırdım" diyebileceğim yerler oluyor.