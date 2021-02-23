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Maraşlı’nın intikamı soluksuz izlendi! Ekran başına kilitledi

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, dün akşam yayınlanan 7. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizide Maraşlı'nın Savaş'tan aldığı intikam soluksuz izlendi.

Giriş Tarihi: 23.02.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 11:54
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Maraşlı’nın intikamı soluksuz izlendi! Ekran başına kilitledi

Maraşlı'nın dün akşam yayınlanan 7. bölümünde kızının travmasının yeniden nüksetmesine neden olan Savaş'tan intikam almak için ant içti.

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Maraşlı’nın intikamı soluksuz izlendi! Ekran başına kilitledi

Kızının daha önce vurulduğu saldırının faillerine ulaşmak isteyen Maraşlı, Savaş'ı kıskıvrak yakaladı.

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Maraşlı’nın intikamı soluksuz izlendi! Ekran başına kilitledi

Güneşe çıkamama hastalığı olan Savaş'ı, gün ışığında sandalyeye bağlayarak gerçekleri itiraf etmesini istedi.

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Maraşlı’nın intikamı soluksuz izlendi! Ekran başına kilitledi

Nefeslerin tutulduğu bölümde, Savaş'ın itirafını beklerken Maraşlı'nın yakalanarak bir araca bindirilmesi ve aracın içinde Hilal'in onu bekliyor olması akıllarda birçok soru işareti bıraktı!

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Maraşlı’nın intikamı soluksuz izlendi! Ekran başına kilitledi

SAVAŞ'IN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Maraşlı ve Mahur, Necati'den aldıkları bilgi üzerine Aziz Türel'in katili olduğu eski ortağı Ömer'in eşine ulaştı.