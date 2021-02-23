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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’nın intikamı soluksuz izlendi! Ekran başına kilitledi Maraşlı’nın intikamı soluksuz izlendi! Ekran başına kilitledi
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, dün akşam yayınlanan 7. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizide Maraşlı'nın Savaş'tan aldığı intikam soluksuz izlendi.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 11:54
Maraşlı'nın dün akşam yayınlanan 7. bölümünde kızının travmasının yeniden nüksetmesine neden olan Savaş'tan intikam almak için ant içti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kızının daha önce vurulduğu saldırının faillerine ulaşmak isteyen Maraşlı, Savaş'ı kıskıvrak yakaladı.
Güneşe çıkamama hastalığı olan Savaş'ı, gün ışığında sandalyeye bağlayarak gerçekleri itiraf etmesini istedi.
Nefeslerin tutulduğu bölümde, Savaş'ın itirafını beklerken Maraşlı'nın yakalanarak bir araca bindirilmesi ve aracın içinde Hilal'in onu bekliyor olması akıllarda birçok soru işareti bıraktı!
SAVAŞ'IN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI!
Maraşlı ve Mahur, Necati'den aldıkları bilgi üzerine Aziz Türel'in katili olduğu eski ortağı Ömer'in eşine ulaştı.