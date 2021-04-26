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Haberler Galeri Maraşlı'nın başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz arasında şoke eden gerçek! Meğer aralarındaki...

Maraşlı'nın başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz arasında şoke eden gerçek! Meğer aralarındaki...

Maraşlı dizisinde icra ettikleri rollerle milyonları ilgilerini üstlerine çeken Burak Deniz ve Alina Boz, birbirlerine çok yakıştırılıyor. Burak Deniz ve Alina Boz'un aralarındaki yaş farkını duyanlar şoke oluyor. İşte Maraşlı'nın yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz'un arasındaki yaş farkı...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 05:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 05:50
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Maraşlı'nın başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz arasında şoke eden gerçek! Meğer aralarındaki...

Maraşlı'nın yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz'un arasındaki yaş farkını duyanlar şaşırıyor. İşte Mahur ve Maraşlı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı'nın başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz arasında şoke eden gerçek! Meğer aralarındaki...

ESRA KIZILDOĞAN
2 Aralık 1980

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Maraşlı'nın başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz arasında şoke eden gerçek! Meğer aralarındaki...

HELİN KANDEMİR
2 Haziran 2004

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Maraşlı'nın başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz arasında şoke eden gerçek! Meğer aralarındaki...

TİMUÇİN ESEN
14 Ağustos 1973

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Maraşlı'nın başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz arasında şoke eden gerçek! Meğer aralarındaki...

ÖZGE YAĞIZ
26 Eylül 1997