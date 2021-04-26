Maraşlı'nın başrolleri Burak Deniz ve Alina Boz arasında şoke eden gerçek! Meğer aralarındaki...

Maraşlı dizisinde icra ettikleri rollerle milyonları ilgilerini üstlerine çeken Burak Deniz ve Alina Boz, birbirlerine çok yakıştırılıyor. Burak Deniz ve Alina Boz'un aralarındaki yaş farkını duyanlar şoke oluyor. İşte Maraşlı'nın yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz'un arasındaki yaş farkı...