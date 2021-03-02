Maraşlı’da düğüm çözüldü! Beklenen sır ortaya çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde haftalardır beklenen sırlar ortaya çıktı. Maraşlı'nın kayıt cihazlarını dinleyen Mahur, babasının katil olduğunu öğrenirken aile arasında yaşanan yüzleşme tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Maraşlı ve Mahur arasında yaşanan yakınlaşma ise bölüme damga vurdu. İşte Maraşlı'nın 8. bölümünde yaşananlar...