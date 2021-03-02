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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Maraşlı’da düğüm çözüldü! Beklenen sır ortaya çıktı
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde haftalardır beklenen sırlar ortaya çıktı. Maraşlı'nın kayıt cihazlarını dinleyen Mahur, babasının katil olduğunu öğrenirken aile arasında yaşanan yüzleşme tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Maraşlı ve Mahur arasında yaşanan yakınlaşma ise bölüme damga vurdu. İşte Maraşlı'nın 8. bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 11:57
Maraşlı'nın kayıt cihazını bulan Mahur, babası Aziz Türel'in katil olduğunu öğrendi. Annesinin ölmeden önce Mahur'a babasının katil olduğunu anlattığı videoya ulaşan Mahur'la birlikte ailenin tüm bireyleri Aziz'in Ömer'in katili olduğunu öğrendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖMER'İN KATİLİ NECATİ!
İzlediği videonun etkisiyle sinir krizi geçiren Necati'nin, babasıyla olan büyük yüzleşmesi ise izleyenleri ters köşeye yatırdı. Ekrana gelen flashback sahnesiyle Ömer'in asıl katilinin Necati olduğu ortaya çıktı.
Babasını korumak için katil olan ve bu yükü hayatı boyunca taşımaya çalışan Necati'nin gözyaşlarıyla babası Aziz Türel'le hesaplaştığı sahne dizinin unutulmaz anları arasına girdi.
MARAŞLI VE MAHUR YAKINLAŞTI!
Mahur'un, Maraşlı'nın ses kayıt cihazına ulaşması ve ardından babasının katil olduğunu öğrenmesi ikilinin arasında uçurumlar açtı. Maraşlı'ya olan güveni sarsılan Mahur, Maraşlı'yı koruma görevinden kovduktan sonra yurtdışına yerleşmeye karar verdi.
Soluk soluğa izlenen bölümde Mahur'u kararından vazgeçirmek için havaalanına giden Maraşlı'nın aşk itirafı bölüme damga vurdu.