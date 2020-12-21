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Haberler Galeri Maraşlı dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz arasındaki gerçek olay oldu! İşte ATV'nin yeni dizisi

Maraşlı dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz arasındaki gerçek olay oldu! İşte ATV'nin yeni dizisi

ATV ekranlarında kısa süre içinde başlayacağı açıklanan Maraşlı dizisi büyük ilgi gördü. Maraşlı'nın başrollerinde izleyici karşısına Burak Deniz ve Alina Boz, çıkacak. Genç oyuncuların sevenleri yeni dizi haberiyle özel hayatlarını mercek altına aldı. İşte Burak Deniz ve Alina Boz ile Maraşlı dizisi hakkında ortaya çıkan gerçekler.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 13:09
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Maraşlı dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz arasındaki gerçek olay oldu! İşte ATV'nin yeni dizisi

ATV Akıncı'nın ardından bir yeni dizi ile daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV'nin projesi ise Maraşlı. Maraşlı dizisi tanıtım fragmanının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü. Türk televizyon tarihine geçen dizilere imza atan ATV, yine başarılı bir proje ile geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz arasındaki gerçek olay oldu! İşte ATV'nin yeni dizisi

Atv ekranlarının yeni dizisi Maraşlı için geri sayım başladı. Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı', ezber bozan hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da izleyicileri heyecanlandırdı. Maraşlı'nın ilk tanıtımı büyük ilgi uyandırdı.

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Maraşlı dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz arasındaki gerçek olay oldu! İşte ATV'nin yeni dizisi

Maraşlı dizisinin lk görüntülerinin servis edilmesiyle dikkatler Burak Deniz ve Alina Boz'a çevrildi. Sosyal medyada gündem olan olan Maraşlı dizisinin oyuncularının boy farkı merak konusu oldu. İşte ünlülerin boyları...

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Maraşlı dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz arasındaki gerçek olay oldu! İşte ATV'nin yeni dizisi

BURAK DENİZ - 185 CM

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Maraşlı dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz arasındaki gerçek olay oldu! İşte ATV'nin yeni dizisi

ALİNA BOZ - 173 CM