Maraşlı dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz arasındaki gerçek olay oldu! İşte ATV'nin yeni dizisi

ATV Akıncı'nın ardından bir yeni dizi ile daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV'nin projesi ise Maraşlı. Maraşlı dizisi tanıtım fragmanının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü. Türk televizyon tarihine geçen dizilere imza atan ATV, yine başarılı bir proje ile geliyor.