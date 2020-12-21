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Maraşlı dizisinin yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz arasındaki gerçek olay oldu! İşte ATV'nin yeni dizisi
ATV ekranlarında kısa süre içinde başlayacağı açıklanan Maraşlı dizisi büyük ilgi gördü. Maraşlı'nın başrollerinde izleyici karşısına Burak Deniz ve Alina Boz, çıkacak. Genç oyuncuların sevenleri yeni dizi haberiyle özel hayatlarını mercek altına aldı. İşte Burak Deniz ve Alina Boz ile Maraşlı dizisi hakkında ortaya çıkan gerçekler.
Giriş Tarihi: 21.12.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 13:09
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