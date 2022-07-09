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Haberler Galeri Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evliliğini yasak aşk bitirmişti! Ödediği tazminat dudak uçuklattı

Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evliliğini yasak aşk bitirmişti! Ödediği tazminat dudak uçuklattı

Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay'ın 6 yıllık evliliği ihanet nedeniyle son bulmuştu. Kırmızıgül'ün sosyal medyada yayılan yasak aşk görüntüleri sonrası dava açan Binay, çocuklarının velayetini de almıştı. Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'a boşanırken servet ödediği ortaya çıktı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesinden duyurduğu boşanmanın detayları dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 09.07.2022 16:05
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Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evliliğini yasak aşk bitirmişti! Ödediği tazminat dudak uçuklattı

Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'a boşanırken servet ödediği ortaya çıktı.

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Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evliliğini yasak aşk bitirmişti! Ödediği tazminat dudak uçuklattı

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızgül'ün martta genç bir kadınla samimi bir videosu sosyal medyaya düşmüş; ayına da 6 yıllık avukat eşi Ece Binay ile tek celsede boşanmışlardı.

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Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evliliğini yasak aşk bitirmişti! Ödediği tazminat dudak uçuklattı

Boşanmanın bu nedenle gerçekleştiği iddia edilse de, Kırmızıgül ihanet iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakmıştı.

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Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evliliğini yasak aşk bitirmişti! Ödediği tazminat dudak uçuklattı

Ancak çifte yakın bir kaynaktan, anlaşmalı boşanma davası açan Ece Binay'ın aldıklarını duyunca, ortada kesin bir aldatma durumu var diye düşündüm!

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Mahsun Kırmızıgül Ece Binay evliliğini yasak aşk bitirmişti! Ödediği tazminat dudak uçuklattı

Şimdi aşağıda sıralayacağım boşanma tazminatını okuyunca eminim siz de aynı şeyi düşüneceksiniz.