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Haberler Galeri Mahrem fotoğraf skandalında 2. perde! Ünlü model Tülin Şahin ile Pedro de Noronha'nın bitmeyen kavgası: Onur kırıcı mektuplar gönderiyor

Mahrem fotoğraf skandalında 2. perde! Ünlü model Tülin Şahin ile Pedro de Noronha'nın bitmeyen kavgası: Onur kırıcı mektuplar gönderiyor

Tülin Şahin'in başı, kızının babası Pedro de Noronha ile yine dertte. Ünlü model Tülin Şahin, Pedro de Noronha'nın kızına gönderdiği mektupta onur kırıcı sözler sarf ettiğini söyledi. Öte yandan Şahin, mahrem fotoğraflarını paylaştığını belirtip Noronha'dan şikayetçi olduğu açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 08.01.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 10:10
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Ünlü model Tülin Şahin ile Pedro de Noronha’nın bitmeyen kavgası: Onur kırıcı mektuplar gönderiyor

Model Tülin Şahin'in eski eşi Portekizli iş adamı Pedro De Noronha, Şahin'in mahrem fotoğraflarını kullandığı gerekçesiyle yargılanmasına rağmen Şahin'in yanı sıra kızı Leyla'nın da mahrem fotoğraflarını paylaştı. Şahin'in, kızı Leyla'nın fotoğrafları için erişim engeli getirmesi üzerine Noranha'nın, bu kez de kızına gönderdiği mektuplarla Şahin hakkında onur zedeleyici sözler sarf etmeye başladığı iddia edildi. Tülin Şahin, eski eşinden şikayetçi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü model Tülin Şahin ile Pedro de Noronha’nın bitmeyen kavgası: Onur kırıcı mektuplar gönderiyor

Model Tülin Şahin'in eski eşi Pedro De Noronha'ya dava açıldı. Şahin, kızı Siena Leyla'nın babası olan Portekizli iş adamı hakkında sosyal medyadan mahrem fotoğraflarını paylaştığını ve hakaret ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Ünlü model Tülin Şahin ile Pedro de Noronha’nın bitmeyen kavgası: Onur kırıcı mektuplar gönderiyor

1 ay tedbir kararı aldıran ünlü model, yeniden savcılığa başvurarak eski eşinin mahkeme kararını hiçe sayarak aleyhine yönelik paylaşımlar yapmaya devam ettiğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Pedro De Noronha hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Ünlü model Tülin Şahin ile Pedro de Noronha’nın bitmeyen kavgası: Onur kırıcı mektuplar gönderiyor

MAHREM FOTOĞRAFLARA DEVAM

Pedro De Noronha hakkındaki dava devam ederken, iddiaya göre Portekizli iş adamı kızı Siena Leyla'nın bezli, kundakta, yarı çıplak fotoğraflarını paylaşmaya devam etti. Bununla da yetinmeyen Pedro, Tülin Şahin'e ait özel fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürdü.

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Ünlü model Tülin Şahin ile Pedro de Noronha’nın bitmeyen kavgası: Onur kırıcı mektuplar gönderiyor

Kızına yazdığı mektuplarla ruhsal anlamda kızında çöküşe neden olacak içeriklerin yazıldığını ileri süren Şahin, eski eşini bir kez daha savcılığa ihbar etti.