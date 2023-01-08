08 Ocak 2023, Pazar
Mahrem fotoğraf skandalında 2. perde! Ünlü model Tülin Şahin ile Pedro de Noronha'nın bitmeyen kavgası: Onur kırıcı mektuplar gönderiyor
Tülin Şahin'in başı, kızının babası Pedro de Noronha ile yine dertte. Ünlü model Tülin Şahin, Pedro de Noronha'nın kızına gönderdiği mektupta onur kırıcı sözler sarf ettiğini söyledi. Öte yandan Şahin, mahrem fotoğraflarını paylaştığını belirtip Noronha'dan şikayetçi olduğu açıklamıştı.
Giriş Tarihi: 08.01.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 10:10
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