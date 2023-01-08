Mahrem fotoğraf skandalında 2. perde! Ünlü model Tülin Şahin ile Pedro de Noronha'nın bitmeyen kavgası: Onur kırıcı mektuplar gönderiyor

Model Tülin Şahin'in eski eşi Portekizli iş adamı Pedro De Noronha, Şahin'in mahrem fotoğraflarını kullandığı gerekçesiyle yargılanmasına rağmen Şahin'in yanı sıra kızı Leyla'nın da mahrem fotoğraflarını paylaştı. Şahin'in, kızı Leyla'nın fotoğrafları için erişim engeli getirmesi üzerine Noranha'nın, bu kez de kızına gönderdiği mektuplarla Şahin hakkında onur zedeleyici sözler sarf etmeye başladığı iddia edildi. Tülin Şahin, eski eşinden şikayetçi oldu.