Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya itiraf etti! "Barlardaki kadınların hepsini..."

Müge Anlı canlı yayınında Mahmut Aykurt'un itiraflarına bir yenisi daha eklendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kardeşi Burhan Aykurt'u arayan Mahmut Aykurt'un her gün yeni bir yalanlanı ortaya çıkıyor. ATV ekranlarında yayınlanan programda bir itirafta daha bulunan Mahmut Aykurt, Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. "Yol kesme hikayesini ben uydurdum" itirafında bulunduktan sonra tepki çeken Mahmut Aykurt, Müge Anlı canlı yayınında bir bombaya daha imza attı.

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