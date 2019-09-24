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Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya itiraf etti! "Barlardaki kadınların hepsini..."

Müge Anlı canlı yayınında Mahmut Aykurt'un itiraflarına bir yenisi daha eklendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kardeşi Burhan Aykurt'u arayan Mahmut Aykurt'un her gün yeni bir yalanlanı ortaya çıkıyor. ATV ekranlarında yayınlanan programda bir itirafta daha bulunan Mahmut Aykurt, Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. "Yol kesme hikayesini ben uydurdum" itirafında bulunduktan sonra tepki çeken Mahmut Aykurt, Müge Anlı canlı yayınında bir bombaya daha imza attı.

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Giriş Tarihi: 24.09.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 17:26
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Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya itiraf etti! Barlardaki kadınların hepsini...

Müge Anlı canlı yayınında Mahmut Aykurt'un itiraflarına bir yenisi daha eklendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kardeşi Burhan Aykurt'u arayan Mahmut Aykurt'un her gün yeni bir yalanlanı ortaya çıkıyor. ATV ekranlarında yayınlanan programda bir itirafta daha bulunan Mahmut Aykurt, Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. "Yol kesme hikayesini ben uydurdum" itirafında bulunduktan sonra tepki çeken Mahmut Aykurt, Müge Anlı canlı yayınında bir bombaya daha imza attı.

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Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya itiraf etti! Barlardaki kadınların hepsini...

Mahmut Aykurt'un yayın sonrası yaptığı itirafta kardeşinin kaybında dikkat çekmek için yalanlar söylediğini açıkladı.

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Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya itiraf etti! Barlardaki kadınların hepsini...

Aykurt, yolunu kesen araç hikayesinin kendisinin uydurduğunu belirtti.

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Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya itiraf etti! Barlardaki kadınların hepsini...

Aynı zamanda Müge Anlı programına Mahmut Aykurt'un gittiği eğlence mekanın müdürü Ayhan Gözüyukarı konuştu.

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Mahmut Aykurt Müge Anlı'ya itiraf etti! Barlardaki kadınların hepsini...

BİR İTİRAF DAHA

Gözüyukarı, Mahmut Aykurt ile 3-4 yıldır tanıştıklarını belirtti.