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Magazin dünyası Nurgül Yeşilçay'ın yeni işiyle çalkalandı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerine yeni işini duyuran Nurgül Yeşilçay, magazin dünyasının dikkatini çekti. Nurgül Yeşilçay paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notla herkese hedefini açıkladı. Nurgül Yeşilçay hayranları tarafından ilgi odağı olurken, yeni işi birçok kişi tarafından merak ediliyordu. İşte Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 13:48
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Magazin dünyası Nurgül Yeşilçay'ın yeni işiyle çalkalandı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerine yeni işini duyuran Nurgül Yeşilçay, magazin dünyasının dikkatini çekti. Nurgül Yeşilçay paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notla herkese hedefini açıkladı. Nurgül Yeşilçay hayranları tarafından ilgi odağı olurken, yeni işi birçok kişi tarafından merak ediliyordu.

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Magazin dünyası Nurgül Yeşilçay'ın yeni işiyle çalkalandı

İşte Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı...

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Magazin dünyası Nurgül Yeşilçay'ın yeni işiyle çalkalandı

SERGİ AÇACAK

Nurgül Yeşilçay paylaşımında, "İlk aşkım "resim" le aşk yaşıyorum bu ara. İlk kişisel sergime hazırlanıyorum! Kilimdi çiniydi oryantalizmdi derken ev "türkü bar"a döndü. Sevdiklerinizle dolu bir ay, bir hafta diler göz kapaklarınızdan öperim sevdiceklerim." ifadelerini kullandı.

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Magazin dünyası Nurgül Yeşilçay'ın yeni işiyle çalkalandı

Nurgül Yeşilçay'ın sergi açacağını duyurduğu paylaşımı sonrası makyajsız hali dikkat çekti. İşte Nurgül Yeşilçay ve ünlülerin makyajsız halleri..

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Magazin dünyası Nurgül Yeşilçay'ın yeni işiyle çalkalandı

Nurgül Yeşilçay