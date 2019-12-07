Magazin dünyası Nurgül Yeşilçay'ın yeni işiyle çalkalandı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerine yeni işini duyuran Nurgül Yeşilçay, magazin dünyasının dikkatini çekti. Nurgül Yeşilçay paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notla herkese hedefini açıkladı. Nurgül Yeşilçay hayranları tarafından ilgi odağı olurken, yeni işi birçok kişi tarafından merak ediliyordu. İşte Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı...