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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Lupin'de ortalık fena karışacak! Tarih tersine döndü! Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Lupin'de ortalık fena karışacak! Tarih tersine döndü! Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak?
Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanmasının ardından kısa süre geçmesine rağmen adından söz ettiren Lupin'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Netflix tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Soygun ve intikamı konu edinen dizi hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 06.02.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 17:59
Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in başarılı yapımı Lupin'in yeni sezonu iple çekiliyor. Yayınlanan ilk sezonun ardından adından söz ettiren Lupin için paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Lupin, aynı isimli 1905'te yayımlanan ve Fransız romancı Maurice LeBlanc'ın kaleme aldığı roman serisinden uyarlanmıştır. İşte, Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR LUPIN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Mini dizi olarak tasarlanan Lupin'in ilk sezonu 5 bölüm olarak ekranlara geldi. Seyirciler ikinci sezon için araştırmalarını sürdürüyor. Ancak ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Netflix tarafından dizinin yayın tarihi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
LUPIN 1. SEZONDA NELER YAŞANDI? Lupin 1. sezon 1. bölüm özeti: Trajik bir adaletsizlikten yıllar sonra, Assane elmas bir kolye çalarak hesabını ve bir borcu kapatmak ister, ancak soygun beklenmedik bir yola girer. Lupin 1. sezon 2. bölüm özeti: Assane, Babakar'ın ölümüyle ilgili ona bir ipucu veren Comet ile temas kurmak için plan yapar. Anne Pellegrini, geçmişle ilgili her şeyi itiraf eder. Lupin 1. sezon 3. bölüm özeti: Assane, Komiser Dumont ile yüzleşir ve polisi yanıltmak için tuzak kurar. Hubert Pellegrini'nin Babakar'ın kaderiyle bağlantısı gün yüzüne çıkar. Lupin 1. sezon 4. bölüm özeti: Assane, Hubert'in suçluluğunu kanıtlayan delilleri ele geçirmek için bir gazeteciden yardım ister. Memur Guedira, Louvre soygunuyla ilgili noktaları birleştirir. Lupin 1. sezon 5. bölüm özeti: Claire ve Raoul ile Etretat yolunda olan Assane, istenmeyen biriyle karşılaşır. Assane, Başkomiser Laugier'e bir mesaj gönderir.