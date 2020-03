Okulu bittikten sonra, dönemin en iyi kurumlarından birisi olan Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu kadrosuna girdi ve profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı. Başarılı bir oyuncu olma yolunda kendini geliştirerek hızlı adımlar ile ilerleyen Levent Can, ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 1991 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Aile Bağları dizisi ile gerçekleştirdi. Bu dizideki rolü ile oyunculuk kariyerinde dev bir adım atan Levent Can, iyi bir çıkış yakaladı. Bir anda yıldızı parlayan ünlü oyuncu, bu deneyiminin ardından birçok dizide rol aldı. Levent Can, son olarak Vatanım Sensin'de Filipos karakterine hayat verdi.