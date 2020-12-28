Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri La Casa De Papel hayranlarına müjde: Yeni isimler! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi belli mi? La Casa De Papel hayranlarına müjde: Yeni isimler! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi belli mi?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Final bölümünün ardından "Profesör" karakterinin paylaşımı heyecan yarattı. Birçok ödüle layık görülen dizinin 5. sezon tarihi araştırılıyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 28.12.2020 23:50 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 23:55
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyada milyonlarca hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan 4 sezonun ardından büyük ses getiren dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Final sezonu olarak da bilinen LCDP Profesör'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon tarihi belli mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR PROFESÖR'DEN LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON PAYLAŞIMI!
La Casa De Papel yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı ancak bilindiği üzere 5.sezonun final sezonu olduğu Netflix tarafından açıklandı. "Kesin Bilgi: Final Sezonu Yakında" başlığı ile La Casa De Papel yeni sezonun final olacağı da duyurulmuş oldu…
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor. La Casa De Papel final sezonu tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
La Casa De Papel 5. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı.
YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
La Casa de Papel'in merakla beklenen 5. sezonunun Alvaro Morte'nin canlandırdığı Profesör ve soygun ekibinin pek çok açıdan imkansız gibi görünen soygunu nihayet tamamlaması bekleniyor.